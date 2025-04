Syrien: Christen misstrauen der Lage

Viele Christen in Syrien beobachten die politische Entwicklung im Land nach Einschätzung eines Regionalexperten weiterhin mit Sorge.

Lesen Sie auch 26/03/2025 Syrien: Die Skepsis des Erzbischofs von Homs Drei Monate nach dem Sturz des Assad-Regimes kommt es in Syrien weiterhin zu „Gewalt- und Racheakten“, insbesondere in den Gebieten der Alawiten. Das sagte der Erzbischof von Homs, ...

„Die Massaker der islamistischen HTS-Miliz in der Küstenregion wurden als Zeichen gesehen, dass man als Minderheit auf der Hut sein muss“, sagte der Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung im Libanon, Michael Bauer, bei einem Pressegespräch am Mittwoch. Anders als andere Minderheiten wie Drusen oder Kurden seien die Christen auch in einer schwächeren Position, weil sie kein eigenes Territorium in Syrien kontrollierten oder über eigene bewaffnete Kräfte verfügten.

Bauer hat sich jüngst zu einem Arbeitsbesuch in der syrischen Hauptstadt Damaskus aufgehalten und war dabei auch mit christlichen Vertretern zusammengetroffen. Diese hätten den Siegeszug der Islamisten und den Sturz des Assad-Regimes im Dezember zunächst mit Sorge gesehen; teils seien Christen vor den Islamisten in den Libanon geflohen. „Doch dann herrschte Überraschung, wie unblutig der Vormarsch und der Machtwechsel vonstatten gingen.“ Seit dem Massaker an Hunderten Alawiten in März, die als Unterstützer Assads galten, sei das Misstrauen in der christlichen Gemeinschaft wieder gewachsen.

„Christen wollen kein isoliertes Syrien“

Lesen Sie auch 30/03/2025 Syrien: Christin ist Sozialministerin in neuer Regierung In Syrien hat der islamistische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa am Samstagabend eine neue Regierung gebildet. Unter den 22 Ministern sind laut internationalen Medienberichten ...

Zugleich habe er bei seinen Gesprächen in Damaskus aber auch die Antwort erhalten, Christen hätten kein Interesse daran, dass Syrien wegen seiner islamistischen Regierung international isoliert werde. Denn dies schade der wirtschaftlichen Erholung und betreffe dann auch die Lebensumstände der religiösen Minderheit. Ohnehin seien die Hoffnungen der Menschen in Syrien auf eine rasche ökonomische Verbesserung in dem von Bürgerkrieg und Wirtschaftssanktionen schwer getroffenen Land inzwischen enttäuscht worden, so Bauer.

Der Leiter der Abteilung Naher Osten und Nordafrika der Konrad-Adenauer-Stiftung, Thomas Volk, zeigte sich bei dem Gespräch am Mittwoch skeptisch, inwieweit die Regierung unter HTS-Chef und Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa tatsächlich eine pluralistische und gleichberechtigte Gesellschaft anstrebt. Zwar habe dieser Ende März mit Hind Kabawat eine Christin zur Sozial- und Arbeitsministerin ernannt. Dennoch seien die Islamisten weiterhin “mit Vorsicht zu genießen”.

(kna – sk)