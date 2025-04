Spanien: Streit um Tal der Gefallenen

Im Tal der Gefallenen (AFP or licensors)

Die Bischöfe drohen in den erbitterten Meinungsstreit um die Zukunft des „Valle de los Caídos“ (Tal der Gefallenen) verwickelt zu werden.

Die sozialistisch geführte Regierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez treibt ein Millionen- Projekt zur „Umwidmung“ des nationalen Gedenkkomplexes in der Nähe von Madrid voran. Zu dem vom früheren Dikator Francisco Franco nach dem Spanischen Bürgerkrieg (1936-39) errichteten Komplex gehört unter anderem eine unterirdische Basilika.

Einige katholische Gruppen kritisieren Spaniens Bischöfe nun dafür, dass sie der „Umwidmung“ des Komplexes zugestimmt haben. „Die öffentliche Meinung ist einhellig - diese Stätte darf nicht angetastet werden“, sagte Polonia Castellanos Flórez, Präsidentin von Abogados Cristianos, einer Stiftung christlicher Anwälte. Sie wisse, dass die Bischöfe unter dem Druck der Regierung stünden, bitte sie aber, „standhaft zu bleiben“.

„Diese Stätte darf nicht angetastet werden“

Unterdessen erklärte eine andere Gruppe namens Hazte Oir (Erhebe deine Stimme), sie sammle Unterschriften für eine Petition an die Bischofskonferenz. Das „Tal der Gefallenen“, das 2022 offiziell in „Valle de Cuelgamuros“ umbenannt wurde, sei „im Begriff, in die Hände der sektiererischsten und kirchenfeindlichsten Regierung der Geschichte zu fallen“.

Der Gedenkkomplex liegt nordwestlich der Hauptstadt, in der Nähe des Escorial. Er beherbergt die Gräber von 33.000 Kriegsopfern beider Seiten sowie eine unterirdische päpstliche Basilika, ein Benediktinerkloster und eine Chorschule und wird vom höchsten Steinkreuz der Welt überragt. Die sterblichen Überreste von Spaniens ehemaligem Diktator, General Francisco Franco (1892-1975), wurden im Oktober 2019 mit kirchlicher Genehmigung aus der Basilika exhumiert und auf einem Madrider Friedhof beigesetzt. Dies geschah im Rahmen des „Gesetzes zur demokratischen Erinnerung“, das Denkmäler zur Verherrlichung von Francos 40-jähriger Herrschaft verbietet.

Ministerpräsident Sánchez mit dem vatikanischen Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin (AFP OR LICENSORS)

„Ein Ort des Gebets, der Versöhnung, des Willkommens“

Eigentlich hatte die Regierung geplant, die Basilika zu schließen und die Benediktiner, die an der Gedenkstätte seit 1958 präsent sind, zum Umzug zu bewegen. Mittlerweile wurde festgestellt, dass das Kloster erhalten bleibt und die Gottesdienste fortgesetzt werden können. Das Projekt der Regierung zur „Umwidmung“ wurde jedoch in einem Erlass vom 31. März bestätigt. In einer Mitteilung vom 26. März erklärte das Erzbistum Madrid, die Kirche habe die „religiösen Räume und Symbole“ des Tals „stets verteidigt“. Die jüngste Vereinbarung werde sicherstellen, dass die Stätte „ein Ort des Gebets, der Versöhnung, des Willkommens, des Zuhörens, des Friedens und der Spiritualität“ bleibe.

(ucanews – sk)