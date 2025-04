Spanien: 146 neue Missbrauchsberichte und verstärkte Präventionsarbeit

Die spanische Bischofskonferenz (CEC) hat im Jahr 2024 146 „neue Zeugenaussagen“ zu Fällen sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche gesammelt. Diese Zahlen wurden im Rahmen der 127. Vollversammlung der iberischen Bischöfe veröffentlicht und beleuchten das Ausmaß der anhaltenden Herausforderungen im Umgang mit Missbrauchsfällen in der Kirche.

Laut einer offiziellen Mitteilung können 94 der gemeldeten Fälle aufgrund der Verjährung der Straftaten oder des Todes der mutmaßlichen Täter nicht mehr vor Gericht gebracht werden. Dennoch will sich die katholische Kirche ihrer Verantwortung stellen. Diese Fälle sollen durch eine eigens eingesetzte Kommission für „volle Entschädigung“ aufgearbeitet werden, um den betroffenen Opfern Gerechtigkeit und Unterstützung zukommen zu lassen.

Die übrigen Fälle, so die Mitteilung, befinden sich bereits in einem gerichtlichen Prozess oder werden von den Kinderschutzbüros der jeweiligen Diözesen bearbeitet. Diese Büros spielen eine zentrale Rolle bei der Untersuchung und Prävention von sexuellem Missbrauch.

Vergehen verhindern

Die im Jahr 2024 registrierten Fälle kommen zu den „mehr als 1.000“ hinzu, die in den vergangenen Jahren bereits gesammelt wurden, so Francisco César García Magán, Generalsekretär der CEE. Er betonte die Notwendigkeit, weiterhin aktiv an der Prävention zu arbeiten. „Im vergangenen Jahr haben wir 225.000 Personen zum Thema Missbrauchsprävention geschult“, erklärte García Magán und unterstrich damit das Engagement der spanischen Kirche, künftige Vergehen zu verhindern und das Bewusstsein für den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu stärken.

Die spanische Kirche steht damit vor der herausfordernden Aufgabe, einerseits Gerechtigkeit für die Opfer der Vergangenheit zu schaffen und andererseits sicherzustellen, dass solche Vergehen in Zukunft verhindert werden. Die Kommission für Entschädigungen und die umfangreichen Präventionsprogramme sind Teil eines umfassenden Ansatzes, um den Ruf und die Glaubwürdigkeit der Kirche wiederherzustellen.

(ansa)