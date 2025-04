Rom: Sonder-Ausstellung zum Heiligen Jahr ab Gründonnerstag

Wie stellt die zeitgenössische Kunst „das Heilige" dar? Mit dieser Frage befasst sich eine Ausstellung, die das Museum Carlo Bilotti in Rom von Gründonnerstag (17. April) bis 14. September zeigt. Der Eintritt zur Schau im Museum Carlo Bilotti, das im Park Villa Borghese nahe der Piazza del Popolo liegt, ist frei.

Lesen Sie auch 05/04/2025 Heiliges Jahr: Rom eröffnet neuen Pilgerweg zum Vatikan Am 5. April hat der Bürgermeister von Rom, Roberto Gualtieri, einen symbolträchtigen Schritt getan: Er hat offiziell einen neuen, rund einen Kilometer langen Fußweg zwischen dem ...

Zu sehen sind und 30 Werke großer Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts aus den Kapitolinischen Sammlungen, wie das Kulturressort der Stadt Rom mitteilte. Mit ihren vielschichtigen Ausdrucksformen biete die Schau einen Einblick in die Dimension des „Heiligen" und der Sakralität in der Gegenwartskunst. Sie trägt den Titel „Zwischen Mythos und Heiligem" und findet anlässlich des Heiligen Jahres 2025 statt. Die Ausstellung ist täglich außer montags von 10 bis 16 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 19 Uhr.



Unter den Exponaten sind die große Installation „Cattedrale" von Alessandra Tesi, die Venus von Mario Ceroli sowie das Werk „La cera di Roma" von Alessandro Piangiamore, gefertigt aus dem Wachs von Votivkerzen aus römischen Kirchen. Das lebensgroße betende Skelett von Marc Quinn, ironisches Sinnbild für die Vergänglichkeit des Lebens, kontrastiert mit dem von Flammen übersäten Engelsgesicht von Carlo Maria Mariani, Motiv des Ausstellungsplakats. Ein besonderer Schwerpunkt gilt dem in Rom lebenden brasilianischen Künstler und Franziskaner Sidival Fila, der in seinen Werken ausgediente Materialien in eine neue ästhetische Beziehung setzt.



(pm/kap - sst)