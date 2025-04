Rom: Königliche Hoffnungsträger im Heiligen Jahr

Mit geschnitzten Königinnen und Königen wirbt der Bonner Diakon Ralf Knoblauch schon seit vielen Jahren für die Würde jedes Menschen. Nun sind einige der Figuren in Rom zu sehen – nicht nur im Deutschen Pilgerzentrum, wo die Ausstellung am Dienstagabend eröffnet wurde.

Gudrun Sailer - Vatikanstadt

Sie tragen – meistens – goldene Kronen auf ihren markanten Köpfen und haben alle einen friedlichen Gesichtsausdruck: Mehr als 1000 königliche Figuren aus Holz hat Ralf Knoblauch alles in allem bereits geschaffen. Zum Heiligen Jahr sind einige von ihnen nun in Rom zu sehen, und zwar nicht nur im Deutschen Pilgerzentrum, wo die Ausstellung läuft: Bei der Vernissage am Dienstag wurden zehn Könige und Königinnen an Botschafterinnen und Botschafter übergeben, die sie an verschiedene Orte in Rom und Deutschland mitnehmen. Dort sollen die Figuren ein Zeichen setzen – für Menschenwürde und Hoffnung.

Hier zum Hören:

„Dass meine Könige und Königinnen jetzt in Rom gezeigt werden, das finde ich etwas ganz Besonderes“, sagte uns Diakon Knoblauch. „Und da bin ich auch vielen Menschen sehr, sehr dankbar dafür, dass sich das so ergeben hat.“

Ruhige Hand, geschlossene Augen

Für den Diakon ist die Kunst eine spirituelle Ausdrucksform. Frühmorgens, vor seiner Arbeit, schnitzt er in seiner Werkstatt die schlichten Holzfiguren. Keine gleicht der anderen: Manche tragen ihre Krone auf dem Kopf, andere in der Hand – einige haben sie ganz abgelegt. Knoblauchs Könige und Königinnen haben geschlossene Augen. Sie strahlen Ruhe aus und laden ein zur Selbstbesinnung. Und sie tauchen an ganz unterschiedlichen Orten auf: in Krankenhäusern, Hospizen und Gefängnissen, in zerstörten Dörfern und Kriegsgebieten, in Flüchtlingslagern irgendwo auf der Welt, bei der Seenotrettung oder auch einfach in Familienwohnungen.

Ein König mit seiner Familie

Die Figuren sind „Pilger der Hoffnung“, sagt Knoblauch – nicht nur im religiösen, sondern auch im gesellschaftlichen Sinn. „Ob jetzt auf der Polizeiwache, im Büro, bei Politikerinnen oder Politikern – wo auch immer sie ihre Herberge finden.“ Dort, so seine Erfahrung, würden sie häufig zu Türöffnern für persönliche Gespräche.

Für das Heilige Jahr hat Papst Franziskus das Leitwort „Pilger der Hoffnung“ ausgegeben. Die von den Diözesen Limburg und Trier initiierte Aktion greift dieses Thema auf: Die Ausstellung will Menschen in ihrer eigenen Würde bestärken – und Mut machen, für die Würde anderer einzustehen.

Weitgereister König mit seinem Besitzer

Über Würde jedes Menschen ins Gespräch kommen

„Meine Königsskulpturen sind sehr häufig mit Pilgern unterwegs – auf ganz unterschiedlichen Pilgerreisen, ob nach Santiago de Compostela, Jerusalem oder Assisi“, erzählt Knoblauch. So war denn auch die Vernissage zugleich Auftakt einer weiterreichenden Aktion: Die Figuren sollen in Rom und in Deutschland Station machen. In Rom sind unter anderem die Pfarrei Santa Maria dell’Anima, die Universität Gregoriana, die Deutsche Schule und die Casa di Goethe eingebunden, außerdem die Deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl, die auch die Schirmherrschaft über die Aktion übernommen hat.

„Nach drei Wochen kommen die Figuren zurück ins Pilgerzentrum und werden sicher den Menschen dort einiges zu erzählen haben“, sagt Knoblauch. Er meint das wörtlich – denn oft berichten Menschen, dass die Könige in ihrem Gepäck Gespräche ausgelöst hätten, die es sonst nie gegeben hätte. „Das bekomme ich immer wieder geschildert und das scheint für viele Menschen einfach eine schöne Brücke zu sein, um über das Thema der Königswürde miteinander ins Gespräch zu kommen.“

Im Herbst wird eine Gruppe der Figuren auch bei der Malteser-Wallfahrt nach Rom dabei sein – als sichtbare Begleiter von körperbehinderten Pilgerinnen und Pilgern aus Deutschland. Geplant ist, dass die Königsfiguren dann auch bei der Audienz mit Papst Franziskus teilnehmen.

Die Ausstellung der Könige und Königinnen als „Pilger der Hoffnung“ ist bis 30. April im Deutschen Pilgerzentrum in Rom zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10-16 Uhr, Freitag 10-13 Uhr.

(vatican news)