Pizzaballa am Palmsonntag: Christen haben keine Angst

Der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, hat in seiner Botschaft zur Palmsonntagsprozession die Gläubigen des Heiligen Landes gewürdigt. Sie hätten keine Angst vor denen, die die Heilige Stadt spalten, ausgrenzen oder „ihre Seele“ in Besitz nehmen wollten, denn ihre Berufung sei es, „aufzubauen, zu vereinen, Schranken zu überwinden, Hoffnung entgegen jeglicher Hoffnungslosigkeit" zu haben.

Vatican News

Christen lebten in der Hoffnung und in der Überzeugung, dass die Liebe „alles überwindet“, so Kardinal Pierbattista Pizzaballa. Seine Botschaft zur traditionellen Palmsonntagsprozession richtete sich an die Gläubigen „von Gaza bis Nazareth; von Bethlehem bis Dschenin“ und auch an alle aus Jordanien und Zypern, die „mit uns beten und idealerweise mit uns in die Heilige Stadt Jerusalem gekommen sind‘, um zu zeigen, dass die Christen, die sich „an denselben Orten befinden, an denen sich die Momente der Passion Jesu abgespielt haben", mit all jenen vereint sind, „die heute ihre Passion hier unter uns und in der Welt leben".

„Jerusalem wird von Ewigkeit zu Ewigkeit ein Haus des Gebets für alle Völker bleiben und niemand wird es in Besitz nehmen können“

Die Passion Jesu, betont Pizzaballa in seiner Botschaft, „ist nicht das letzte Wort Gottes für die Welt“, wohl aber die Auferstehung. Die Einheit unter den Christen, die gegenseitige Unterstützung und Vergebung zeugten davon, dass niemand die Gläubigen jemals „von ihrer Liebe zu Jesus“ trennen könne. Pizzaballas Botschaft ist deutlich: Die Christen haben keine Angst vor denen, die „spalten“ wollen, vor denen, die „ausgrenzen“ wollen, oder vor denen, die „die Seele“ der Heiligen Stadt Jerusalem „in Besitz nehmen“ wollen, „denn Jerusalem wird von Ewigkeit zu Ewigkeit ein Haus des Gebets für alle Völker bleiben und niemand wird es in Besitz nehmen können“.

(vactian news -sst)