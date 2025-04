Philippinen: Laiin baut in abgelegenen Gemeinden Kapellen auf

Kapelle auf dem Wasser in den Philippinen (AFP or licensors)

In der Diözese Dipolog im Süden des Landes hat Chrisma Bangaoil zusammen mit einer Gruppe von Freiwilligen bereits zwölf kleine Kapellen in den abgelegensten Bergregionen gebaut. „Wir errichten nicht nur Gebäude, sondern bauen auch den Glauben in diesen Randgebieten auf“, sagt sie.

Seit einigen Jahren hat sich eine Laienhelferin aus einer Diözese im Süden der Philippinen dem Ziel verschrieben, in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Klerus und den Gläubigen neue Kapellen zu geringen Kosten zu bauen und die Renovierung bereits bestehender Kapellen voranzutreiben.

„Bis jetzt haben wir zwölf neue Kapellen gebaut, die von uns renovierten nicht mitgerechnet“, berichtet Chrisma Bangaoil, Katechetin und Freiwillige in der Pfarrei Unbeflecktes Herz Mariens in der Diözese Dipolog in der nördlichen Provinz Zamboanga, gegenüber AsiaNews. Neben ihrer Tätigkeit als Mutter und Laienmissionarin arbeitet sie als Assistentin an der von den Dominikanern geleiteten Universität von Santo Tomas (UST) in Manila, Philippinen.

Drei Stunden Fahrt durch unwegsames Gelände

Die neueste im Bau befindliche Kapelle liegt in der Pfarrei St. Joseph der Arbeiter, Sindangan, in der Diözese Dipolog. Es handelt sich um die Kapelle des Heiligen Johannes Maria Vianney in Sitio Suminugod. „Wir haben diesen Ort im Dezember 2024 zum ersten Mal besucht“, sagt sie, „die Gemeinde hatte sich seit vielen Jahren eine Kapelle gewünscht. Es wird die am weitesten abgelegene Kapelle in der Gemeinde sein: Man braucht fast drei Stunden, um sie zu erreichen“.

Das Team von Chrisma Bangaoil besteht aus einer Gruppe von Priestern, jungen Leuten und freiwilligen Laien aus der Umgebung. Auf die Frage, mit welchen Herausforderungen sie und ihr Team konfrontiert sind, nennt sie die Finanzierung, aber, so fügt sie hinzu, „die kommt meist dann, wenn wir sie brauchen. Entweder bekomme ich zusätzliche Projekte oder Jobs, die mir Mittel zur Finanzierung des Projekts geben, oder ein Freund schreibt mir aus heiterem Himmel und sagt, er wolle helfen. Es gibt nur sehr wenige Gelegenheiten, bei denen ich einen Freund oder Verwandten um Hilfe bitte“, fügt sie hinzu.

Das Geld kommt, wann es benötigt wird

„Eine weitere Herausforderung ist der Transport der Materialien für den Bau der Kapelle. Die Kapelle, die wir gerade bauen, liegt abseits und erfordert eine dreistündige Fahrt über eine unwegsame, schwierige und gefährliche Straße. Sie liegt sehr hoch oben in den Bergen“, erklärt Chrisma Bangaoil.

Alle Kapellen, die sie und ihr Team in der Diözese Dipolog gebaut haben, befinden sich in verschiedenen Pfarreien. „Es ist harte Arbeit, Kapellen für die Menschen und für Gott zu bauen“, sagt sie. „Wir bauen nicht nur Kapellen auf, sondern auch den Glauben von Gemeinden, die in abgelegenen Bergregionen leben, von denen einige unzugänglich sind oder über keine geeigneten Straßen für Kommunikation und Transport verfügen.“

Die Menschen wollen den Glauben lernen

Neben der Bautätigkeit, sagt sie, „müssen wir die Gemeinschaft katechisieren. Vielleicht werde ich während der Schulferien eine Weile dortbleiben. Die Menschen haben nur ein sehr begrenztes Wissen über den Glauben. Sie wollen lernen. Ich weiß, dass das Zeit braucht.“

Chrisma Bangaoil ist dem Ortsbischof, dem Klerus und den Gläubigen dankbar, die den Bau der Kapellen und die Katechetentätigkeit für die Gläubigen unterstützen und daran mitwirken.

In der Regel werden durch die Pfarreien Kapellen für Katholiken gebaut, die in den entlegensten Gebieten leben und aufgrund unzugänglicher Straßen und eingeschränkter Transportmöglichkeiten nur schwer zur Messe und zum Empfang der Sakramente in die Hauptkirche kommen können.

(asianews - cs)