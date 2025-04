Parolin-Vorwort für Buch über Christentum in China

Der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin hat zum Buch des Missionars und Priesters Antonio Sergianni über China ein Vorwort beigesteuert. Sergianni trat als junger Mann in das Päpstliche Institut für Auslandsmissionen (PIME) ein. Von 1980 bis 2003 war er als Missionar in Taiwan tätig und besuchte für längere Zeit mehrere Provinzen des chinesischen Festlandes. Später war er beim Evangelisierungs-Dikasterium für die Angelegenheiten der katholischen Kirche in China zuständig.

In seinem Vorwort, das der vatikanische Pressedienst Fides dokumentiert, schreibt Kardinal Parolin: „Mit seinem gläubigen Blick fängt Pater Antonio die menschliche Größe der Reise des chinesischen Volkes und der chinesischen Zivilisation durch die Zeit ein und hilft uns, sie in ihrer ganzen Breite zu erfassen. Eine schwindelerregende Größe, eine Art Mysterium der Geschichte, mit einer mehr als tausendjährigen Kontinuität, die die Zäsuren zwischen den historischen Epochen zu überbrücken und zu umgehen scheint. Ein menschliches Gebilde, das in seiner Schrift und seinen sozialen Organisationsformen seinesgleichen sucht und seinen Autoritäten stets die Aufgabe zugewiesen hat, das Gleichgewicht zwischen der menschlichen Gesellschaft und der natürlichen Ordnung zu vermitteln und zu gewährleisten. Es handelt sich um eine Realität, die von der konfuzianischen Tradition die Überzeugung von ihrer universellen Mission, von der Zentralität und Anziehungskraft ihrer Zivilisation geerbt hat, und die nun mit neuer Prominenz auf der Weltbühne erscheint und unterschiedliche Reaktionen hervorruft, die von Bewunderung bis zu Beunruhigung, von Feindseligkeit bis zu Sympathie reichen.



Mit dem Blick des Glaubens erahnt Pater Sergianni in seinem Buch eine möglichen Überschneidung zwischen der chinesischen Realität, die als beispielloses Mysterium durch die Geschichte geht, und einer anderen Realität, die mit einem Mysterium anderer Art verbunden ist: dem Mysterium, das mit der Geburt Christi in die Welt kam und ein Volk hervorbrachte, das bis zum Ende der Zeit durch die Geschichte geht.



Mit dem Blick des Glaubens zeichnet Pater Antonio alle geschichtlichen Abschnitte nach, die die Begegnung der Verkündigung Christi mit China geprägt haben, von der Ankunft der Mönche der alten Kirche des Ostens auf chinesischem Boden in den ersten Jahrhunderten des Christentums bis in unsere Tage. Mit historischer Klarheit und gleichzeitig mit bewegender Anteilnahme folgt der Autor dem goldenen Faden der Begegnungen zwischen dem „Geheimnis“ Chinas und dem christlichen Geheimnis, die in der Zeit dieses langen Abenteuers so oft stattgefunden haben. Der goldene Faden, der auf geheimnisvolle Weise Misserfolge und Neuanfänge, verpasste Gelegenheiten und Neuanfänge, Bedrängnisse und Momente der Gnade miteinander verwebt. Jede Passage erscheint wie eine Hinterlegung und Verheißung von etwas Großem, das sich bald entfalten wird. Schon jetzt, und doch noch nicht.



Auf der abschließenden Wegstrecke der letzten Jahrzehnte wird der Blick des Glaubens, mit dem Pater Sergianni auf die Geschichte, auf China und auf den Glauben in China blickt, vor allem zum Blick eines Zeugen. Man kann sagen, dass die Kraft, die intime Stärke dieses Buches davon ausgeht, dass es in erster Linie ein Zeugnis der christlichen Liebe ist. Die Seiten, auf denen er beiläufig von seinen Begegnungen und seiner langen Verbundenheit mit chinesischen Glaubensbrüdern und -schwestern - Bischöfen, Priestern, Ordensfrauen, Laien und Laiinnen - berichtet, lassen den Grund und die Quelle dieser Liebe durchscheinen. Auf seinem Lebensweg wurde seine Liebe zu Christus durch die Begegnung mit chinesischen katholischen Brüdern und Schwestern bestärkt und umarmt. Seine Liebe zu Jesus war dankbar bis hin zum Vergießen von Tränen, als er sah, was Jesus selbst unter ihnen wirkte. Unter Menschen, die in der Zeit der Drangsal einfache Arbeiten verrichteten und jahrelang Ziegelsteine den Fluss hinunter trugen. Wie jener Priester, der ihm erzählte, wie er misshandelt wurde, weil er nicht einmal „die Toiletten putzen“ konnte, und wie er gerade in solchen Momenten „den auferstandenen Jesus Christus an meiner Seite spürte, einen großen Frieden und den Wunsch zu singen“.



Wegen dieser Vision des Glaubens und seiner Liebe zu den chinesischen Katholiken dokumentiert Pater Antonio auch angemessen und objektiv die Sorge der Päpste und des Apostolischen Stuhls für die Angelegenheiten der Kirche in China. Seine Darstellung der Interventionen der Päpste in Bezug auf die Verkündigung des Evangeliums in China, von Benedikt XV. bis Papst Franziskus, bezeugt die Beständigkeit der Kriterien, die die Bischöfe von Rom unter verschiedenen Umständen befolgt haben, die immer in Treue zum apostolischen Charakter der Kirche gehandelt haben, um den Schatz der Gemeinschaft auch in Zeiten der Prüfung zu bewahren.



Die von Pater Sergianni im Anhang des Bandes zusammengetragene Dokumentation ist ein wertvolles und nützliches Hilfsmittel für alle, die auf objektive und zugleich leidenschaftliche Weise die wichtigsten Etappen des unvergleichlichen Weges der chinesischen katholischen Gemeinschaft in den letzten Jahrzehnten, beginnend mit der Ausrufung der Volksrepublik China, nachvollziehen wollen.



Mit seinem Buch macht Pater Sergianni deutlich, was Papst Franziskus gesagt hat: Auch in der Zeit der Geduld und der Prüfung hat „der Herr in China den Glauben des Gottesvolkes auf diesem Weg bewahrt“. Und heute gehen die chinesischen Katholiken, die voll und ganz katholisch und voll und ganz chinesisch sind, „in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom, in der heutigen Zeit voran. In dem Kontext, in dem sie leben, bezeugen sie ihren Glauben auch durch Werke der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe, und in ihrem Zeugnis leisten sie einen echten Beitrag zur Harmonie des gesellschaftlichen Zusammenlebens, zum Aufbau des gemeinsamen Hauses“ (vgl. Videobotschaft an die Internationale Konferenz zum 100. Jahrestag des Concilium Sinense, Rom, 21. Mai 2024).



Im Alltag des „kleinen Rests“ der chinesischen Katholiken, mit all ihren menschlichen Grenzen und ihrer Armut, findet diese Begegnung zwischen dem Geheimnis der wirksamen Gnade Christi und den historischen Ereignissen der chinesischen Realität statt, die Pater Antonio in seinem Buch beschreibt. Aus dieser Verflechtung können Gaben für alle freigesetzt werden. Auch diese Begegnung kann auf geheimnisvolle Weise dazu beitragen, dass der Atem und die Sehnsucht nach Größe des chinesischen Volkes und aller anderen Völker sich nicht in sich selbst verschließen und mit endlosen Kriegen Ängste schüren, sondern in Wege des Friedens gelenkt werden, die Begegnungen und Wege der Geschwisterlichkeit, des geschwisterlichen Zusammenlebens zwischen verschiedenen Völkern begünstigen."

(fides - sst)