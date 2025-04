Orthodoxes Ehrenoberhaupt: „Wahrer Freund der Orthodoxie“

In einer sehr emotionalen Botschaft teilt das Ehrenoberhaupt der Orthodoxen weltweit seine Trauer um Papst Franziskus mit. Der Patriarch von Konstantinopel sagt, der verstorbene Papst hinterlasse „ein Beispiel echter Demut und brüderlicher Liebe“. Er bezeichnete Franziskus als „einen wertvollen Bruder in Christus“ und „einen wahren Freund der Orthodoxie“.

In seinen zwölf Jahren als Papst sei Franziskus „ein treuer Freund, Gefährte und Unterstützer des Ökumenischen Patriarchats“ gewesen, so Bartholomaios. Der Patriarch verwies unter anderem auf das historische Treffen der beiden Kirchenoberhäupter 2014 in Jerusalem, nur ein Jahr nach der Inthronisierung von Papst Franziskus. „Wir knieten Seite an Seite im Gebet vor dem Grab des Herrn“, erinnert er sich.

Werk fortsetzen

Gerne hätten die beiden im Mai auch gemeinsam das 1.700-Jahr-Jubiläum des Konzils von Nizäa am historischen Ort miteinander begangen. Das Konzil im Jahr 325 habe mit seinem dort formulierten Glaubensbekenntnis eine neue Periode der Kirchengeschichte eröffnet, so Bartholomaios I. zuletzt. Die Orthodoxie hoffe nun, dass der künftige Papst das Werk von Franziskus fortsetzen werde.

Bartholomaios I. ist der griechisch-orthodoxe Patriarch von Konstantinopel. Als Nachfolger des Apostels Andreas trägt er seit 1991 den Titel „Ökumenischer Patriarch“, der ihn zum Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie mit rund 300 Millionen Mitgliedern macht. Allerdings verfügt er mit dem Ehrenamt über keine Rechtsbefugnisse über die nationalen Kirchen.

(kna - bp)