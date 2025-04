Österreich: Gute Kooperation zwischen Staat und Kirche

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Franz Lackner, setzt auf eine weitere gute Kooperation von Staat und Kirche in Österreich.

Lesen Sie auch 11/04/2025 Österreich: Sorgen der Armutskonferenz – Lackner trifft Stocker Die Armutskonferenz in Österreich warnt davor, dass bei den kommenden grundsätzlich notwendigen Budgeteinsparungen an falscher Stelle angesetzt wird. Armutsbetroffene würden ...

Die Kirche leiste einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt insbesondere „im sozialen Bereich, in der Bildung oder in der Sorge um Frieden“, sagte der Salzburger Erzbischof der „Kronen Zeitung Salzburg“. Die guten Beziehungen zwischen Staat und Kirche seien erst vor wenigen Tagen auch bei einer Begegnung mit Bundeskanzler Christian Stocker Thema gewesen.

Christliche Werte einmahnen

Religion könne die Politik prägen, aber auch von ihr instrumentalisiert werden, warnte Lackner mit Blick in die USA. Die Kirche müsse christliche Werte einmahnen: „Aus den Stimmen der Bischöfe in den USA vernehmen wir eine ambivalente, kritische Betrachtung dieser Präsidentschaft.“

Klerus und Laien gemeinsam

In der Erzdiözese Salzburg sei Kirche „stabil aufgestellt“. Kirche müsse „in der Region, nahe an den Menschen gelebt werden“, sagte der Erzbischof. Entsprechend setze die Salzburger Erzdiözese mit dem Projekt „Kirche in der Region“ auf pastorale Strukturen, bei denen Teams aus Priestern, Diakonen und engagierten Laien gemeinsam Verantwortung tragen.

(kap - bp)