Das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza nach dem Raketenangriff, Agenturbild 13.4.2025 (ANSA)

Nahost: Kirche verurteilt Angriff auf Krankenhaus in Gaza

Die anglikanische Kirche in Jerusalem hat zwei israelische Raketenangriffe auf das von ihr geführte Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza verurteilt. Dabei seien Teile des Krankenhauses und umliegender Gebäude, darunter die Kirche, teilweise stark beschädigt worden, heißt es in einer Mitteilung der anglikanischen Diözese Jerusalem von Sonntag. Ein Kind mit einer Kopfverletzung sei „infolge des überstürzten Evakuierungsprozesses" gestorben.

Lesen Sie auch 12/04/2025 Pizzaballa: Palästinenser und Israelis brauchen eine Vision Der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, hat vor einem Scheitern der Gespräche zur Beendigung des Krieges zwischen Israel und Palästina gewarnt. ... Nach Angaben der Kirche wurde das Genlabor des Krankenhauses zerstört und die Notaufnahme sowie die krankenhauseigene Apotheke beschädigt. Israel habe 20 Minuten vor den Angriffen eine Evakuierung des Krankenhauses angeordnet. Es handelt sich laut Angaben der Anglikaner um den fünften Angriff auf das Krankenhaus seit Beginn des Gazakriegs im Oktober 2023. Die Kirche rief „alle Regierungen und Menschen guten Willens" auf, „einzugreifen, um alle Arten von Angriffen auf medizinische und humanitäre Einrichtungen zu stoppen".



Nach Angaben der israelischen Armee (Sonntag) galt der Angriff einem von der Hamas genutztem Kommando- und Kontrollzentrum in dem Krankenhaus. Das Gelände werde von Terroristen genutzt, um Anschläge gegen die israelische Armee sowie Zivilisten zu planen und durchzuführen. Die Armee warf der Hamas vor, systematisch das Völkerrecht zu verletzen, indem sie zivile Infrastruktur sowie die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde nutze. (kap/kna - sst)