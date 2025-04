Naher Osten: Bestürzung nach Angriff auf anglikanisches Krankenhaus

Der anglikanische Bischof von Jerusalem hat den nächtlichen israelischen Luftangriff auf das Ahli-Arab-Krankenhaus im Gazastreifen „auf das Schärfste“ verurteilt.

Er sei „schockiert über den Angriff“, so Bischof Hosam Naoum am Sonntag in einer Erklärung. Das Krankenhaus wird von der anglikanischen Kirche betrieben. Nur zwanzig Minuten vor dem Angriff habe die israelische Armee zur sofortigen Evakuierung des Geländes aufgerufen. „Wir danken Gott, dass es bei dem Beschuss keine Verletzten oder Todesopfer gegeben hat“, so der Bischof. Ein Kind, das zuvor eine Kopfverletzung erlitten hatte, sei jedoch tragischerweise „an den Folgen der übereilten Evakuierung“ gestorben.

Das Bombardement in der Nacht auf Sonntag war nach Angaben der anglikanischen Kirche das fünfte seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023. „Wir rufen alle Regierungen und Menschen guten Willens auf, einzugreifen und dafür zu sorgen, dass jedwede Angriffe auf medizinische und humanitäre Einrichtungen eingestellt werden. Wir beten um ein Ende dieses schrecklichen Krieges und des Leidens so vieler Menschen.“

Das auch als Baptistenkrankenhaus bekannte Gebäude wurde bei dem Luftangriff schwer beschädigt, insbesondere der Eingang, die Notaufnahme, die chirurgische Abteilung und die Sauerstoffgeräte für die Intensivstationen. Bei einem früheren Angriff auf dasselbe Krankenhaus waren am 17. Oktober 2023 fast 500 Menschen ums Leben gekommen. Damals wies Israel alle Anschuldigungen zurück und behauptete, es sei eine Rakete des Islamischen Dschihad gewesen, die die Einrichtung getroffen habe.

Zum Angriff von diesem Wochenende erklärte die israelische Armee, er habe einer Hamas-Kommandozentrale gegolten, die sich in dem getroffenen Krankenhaus befunden habe. Man habe Maßnahmen ergriffen, um die Zahl der zivilen Opfer zu verringern, darunter die Warnung der Bevölkerung vor dem Angriff.

(sir – sk)