Bedürftige Kinder in Amarapura im Zentrum des Landes

UNO/EU/Myanmar: Erster internationaler Hilfsflug gelandet

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF hat in Kooperation mit der Europäischen Union eine erste internationale Hilfslieferung für Erdbebenopfer in Myanmar durchgeführt. 80 Tonnen Hilfsgüter gehen in die am stärksten betroffenen Regionen.

Lesen Sie auch 02/04/2025 Myanmar: Anhaltende Angriffe behindern humanitäre Hilfe Im Katastrophengebiet nach dem Erdbeben in Myanmar behindern anhaltende Angriffe des Militärs den Einsatz von Helfern. Die Militärregierung lehnt einen befristeten Waffenstillstand ... Die aus Kopenhagen eingeflogenen Hilfsgüter, darunter Medikamente und Zelte, sollen notleidenden Kindern und Familien im Erdbebengebiet zugutekommen, teilte UNICEF mit. Die Verwüstungen seien für diese Bevölkerungsgruppen „geradezu katastrophal“, wird June Kunugi, Unicef-Regionaldirektorin für Ostasien und den Pazifik, zitiert. Die Sprecherin dankte der EU für die Kooperation bei den Lieferungen. Erdbebenopfer in Mandalay] (AFP or licensors) Erster einer Reihe von Hilfsflügen In den kommenden Tagen seien weitere Flüge mit UNICEF-Hilfsmitteln geplant, so das Hilfswerk, der Bedarf sei enorm und steige weiter. UNICEF hatte bereits unmittelbar nach dem Erdbeben vom 28. März damit begonnen, von Rangun aus lebensrettende Hilfsgüter wie Antibiotika, Schmerzmittel, Rehydrierungssalze, Wasserreinigungstabletten und Hygienesets zu verteilen. Diese stammten aus Lagerhäusern des Hilfswerkes. Auch mit der Lieferung von Trinkwasser, das die Menschen dringend bräuchten, sei begonnen worden. Zerbrochene Buddha-Statue in Zentralmyanmar Umstände für Hilfe äußerst schwierig Caritas Schweiz teilte mit, dass auch die lokalen Caritas-Partnerorganisationen mit der Hilfe vor Ort begonnen hätten. In den besonders stark betroffenen Regionen Mandalay und Sagaing würden Nahrungsmittel und Trinkwasser, Materialien für Notunterkünfte und Bargeld zur Verfügung gestellt, um Hilfe zur Selbsthilfe zur ermöglichen. Helfer berichten, dass die Versorgung aufgrund der zerstörten Infrastruktur und auch wegen der andauernden Kampfhandlungen schwierig sei. Die Militärjunta hatte am Mittwoch zwar einer Waffenruhe zugestimmt, die bis zum 22. April dauern soll, um die Erdbebenhilfe zu erleichtern. Laut Berichten aus Myanmar kommt es allerdings nach wie vor zu kriegerischen Auseinandersetzungen. (vatican news/sir – pr) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.