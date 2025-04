Osaka 2025 (AFP or licensors)

Japan. Weltausstellung eröffnet - Ein Blick in die Zukunft

Die Weltausstellung in Japan hat ihre Tore geöffnet.“Auf der künstlichen Insel Yumeshima, am Ufer Osakas, findet für die Öffentlichkeit vom 13. April bis zum 13. Oktober 2025 die Expo 2025 statt. Ein bemerkenswerter Beitrag kommt vom Heiligen Stuhl, der sich in Zusammenarbeit mit dem italienischen Pavillon präsentiert. Ihr Ausstellungstitel „Die Schönheit bringt Hoffnung“ greift ein zentrales Motiv des aktuellen Heiligen Jahres auf.

Lesen Sie auch 21/12/2023 Vatikan bei der EXPO 2025 in Japan vertreten Der Heilige Stuhl ist bei der nächsten Ausgabe der Weltausstellung, der EXPO 2025 in Osaka, vertreten. Der Vatikan-Pavillon steht unter dem Motto „Schönheit schenkt Hoffnung“, ... Mario Galgano - Vatikanstadt Unter dem Motto „Die Gesellschaft der Zukunft für unser Leben gestalten“ wird die Veranstaltung eine Plattform für Innovationen und Nachhaltigkeit sein. Mit rund 30 Millionen erwarteten Besuchern bietet die Expo eine einzigartige globale Bühne, an der sich etwa 160 Länder und verschiedene internationale Organisationen beteiligen. Der italienische Pavillon mit dem Leitthema „Die Kunst regeneriert das Leben“ wird am Palmsonntag, dem 13. April, feierlich eröffnet. Anwesend sind Italiens Außenminister Antonio Tajani, der Generalkommissar für Italien bei der Expo 2025 Botschafter Mario Vattani sowie Erzbischof Rino Fisichella, Pro-Präfekt des Dikasteriums für Evangelisierung. „Dass der Heilige Stuhl erstmals im italienischen Pavillon einer Weltausstellung vertreten ist, belegt das exzellente Verhältnis zwischen Italien und dem Vatikan“, betonte Tajani zuletzt. Caravaggios Werk Caravaggios Werk Zentrales Kunstwerk der vatikanischen Ausstellung ist die berühmte „Deposizione“ von Caravaggio, ein Meisterwerk aus den Vatikanischen Museen, das für sechs Monate in Osaka ausgestellt wird. Die Wahl dieses Kunstwerks erfolgte direkt durch Papst Franziskus, der damit eine Botschaft der Hoffnung vermitteln möchte. Die Gestaltung des Pavillons verbindet christliche und japanische Symbole, darunter die Kuppel von St. Peter und die Sonne des japanischen Kaiserreichs sowie die traditionelle Kalligrafie-Technik Sumi-e. Die „Deposizione“, eines der bedeutendsten Werke Michelangelo Merisis, bekannt als Caravaggio, wurde ursprünglich für die Familienkapelle von Girolamo Vittrice in Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova), Rom, geschaffen. Während der napoleonischen Besetzung wurde das Gemälde nach Paris gebracht und kehrte 1816 als Teil der Pinacoteca Pio VII in den Vatikan zurück. Caravaggio stellt hier nicht den klassischen Begräbnismoment dar – stattdessen wird Christus von Nicodemus und Johannes auf die Steinplatte der Salbung gelegt, umgeben von Maria, Maria Magdalena, Johannes, Nikodemus und Maria von Kleophas, die mit dramatischer Geste den Himmel anfleht. Die Ausstellung des Heiligen Stuhls bei der Expo 2025 in Osaka wolle Kunst, Spiritualität und kulturellen Dialog verbinden und die Rolle der Schönheit als treibende Kraft für eine harmonischere Zukunft unterstreichen, teilte der Vatikan vorab mit. (vatican news) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

