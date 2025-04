Brasilien: Appell der Indigenen

Indigene an diesem Freitag in Brasilia (ANSA)

Indigene Führer aus Brasilien, dem Pazifik und Kanada fordern in einem gemeinsamen Brief die COP30-Präsidentschaft auf, die Ära der fossilen Brennstoffe zu beenden und zu einer gerechten Energiewende überzugehen.

Der Brief, der auf die UNO-Klimaverhandlungen in Brasilien im November zielt, wurde am Donnerstag auf dem 21. Free Land Camp in Brasilia der brasilianischen Ministerin für Umwelt und Klimawandel, Marina Silva, übergeben. Mehr als 180 indigene, Jugend- und Umweltorganisationen aus der ganzen Welt haben den Brief unterzeichnet.

Indigene Völker aus dem Amazonasgebiet, dem Pazifik und Australien wollen, wie sie am Donnerstag ankündigten, eine Allianz schließen, um auf der Klimakonferenz COP30 geschlossen aufzutreten. Eine globale Kampagne von Indigenen hat den Namen „We Are the Answer“ (Wir sind die Antwort). Das soll darauf hinweisen, dass indigene Völker und die Abgrenzung indigener Gebiete im Kampf gegen die Klimakrise von entscheidender Bedeutung seien.

