Karfreitagskollekte: Wie unsere Spenden helfen können

Das Thema der Karfreitagskollekte 2025, auch bekannt als Colletta pro Locis Sanctis, ist eng mit der Hoffnung des Jubiläums verbunden: „Schenke Hoffnung, säe Frieden.“ Die Kustodie des Heiligen Landes beschreibt die Kollekte als eine konkrete Unterstützung für die heiligen Stätten und die bedürftigen Menschen vor Ort.

Lesen Sie auch 17/03/2025 Vatikan ruft zu Solidarität mit dem Heiligen Land auf Der Vatikan hat in einem offiziellen Schreiben an die Bischöfe weltweit dazu aufgerufen, sich für die Unterstützung des Heiligen Landes einzusetzen. Kardinal Claudio Gugerotti, ...

In dieser Region, in der mittlerweile nur wenige Christen übrig sind, benötigen religiöse Gemeinschaften, junge Menschen, Kranke und ältere Menschen dringend Hilfe – nicht zuletzt, um die durch kriegerische Auseinandersetzungen verursachten Schäden zu lindern.

Die Karfreitagskollekte geht auf die apostolische Ermahnung „Nobis in Animo“ von Papst Paul VI. aus dem Jahr 1974 zurück und wurde ins Leben gerufen, um die Verbindung der weltweiten Christenheit mit den Heiligen Stätten zu stärken. Die gesammelten Spenden aus Pfarrgemeinden und von Bischöfen werden über die Kommissare des Heiligen Landes an die Kustodie des Heiligen Landes weitergeleitet. Die unterstützten Gebiete sind Jerusalem, Palästina, Israel, Jordanien, Syrien, Libanon und Zypern, sowie Länder mit christlichen Ostkirchen wie Ägypten, Eritrea, Äthiopien, Iran, Irak und Türkei.

Das Engagement der Franziskaner

Die Franziskaner sind für die Bewahrung der Heiligen Stätten verantwortlich, darunter die Basiliken des Heiligen Grabes, der Verkündigung und der Geburt Christi sowie zahlreiche weitere bedeutende Heiligtümer. Die Kustodie zählt derzeit 270 Missionare aus über 30 Ländern, die in 55 Heiligtümern, 22 Pfarreien, 6 Pilgerherbergen und 5 Krankenhäusern und Waisenhäusern tätig sind. Zudem betreibt sie 15 Schulen mit 12.000 Schülern, über 500 Stipendienprogramme und drei akademische Einrichtungen. Insgesamt beschäftigen sie 1.100 lokale Arbeitskräfte und verwalten etwa 630 Wohneinheiten für bedürftige Familien.

In Palästina stehen die Franziskaner vor täglichen Konflikten und konzentrieren sich auf Bildungsprojekte, in Israel engagieren sie sich für den Erhalt der katholischen Gemeinschaft und erwerben Häuser für bedürftige Familien. In Jordanien unterstützen sie Migrantengemeinschaften, während sie sich in Libanon besonders um die pastorale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen kümmern. In Syrien, das seit Jahren vom Bürgerkrieg gezeichnet ist, verteilen die Franziskaner Nahrungsmittel und leisten dringend benötigte medizinische Hilfe. Monatlich erhalten rund 300 Menschen Medikamente für chronische Erkrankungen, und in einigen Fällen übernehmen die Franziskaner sogar komplette Kosten für chirurgische Eingriffe oder arbeiten mit kirchlichen Organisationen wie der griechisch-orthodoxen Gemeinde zusammen, um medizinische Behandlungen zu finanzieren.

Die Kollekte als lebenswichtige Unterstützung

Die anhaltenden Spannungen im Heiligen Land haben zu einem drastischen Rückgang der Pilgerreisen geführt, was erhebliche wirtschaftliche Folgen mit sich brachte. Daher ist die Karfreitagskollekte eine der wichtigsten Finanzierungsquellen für die sozialen und religiösen Projekte der Kustodie.

„Dank eurer Großzügigkeit“, schreibt der Kustos des Heiligen Landes, Franziskanerbruder Francesco Patton, „können wir die Heiligen Stätten als Orte des Gebets und der Gastfreundschaft bewahren, auf Notlagen reagieren, Schulen, Ambulanzen, Altenheime und Wohnungen für junge Familien unterstützen und humanitäre Hilfe für Migranten, Vertriebene und Flüchtlinge leisten. Helft uns, Hoffnung zu schenken und Frieden zu säen!“

(vatican news - mg)