Franziskus, „ein europäischer Papst“

Als Inspiration für ein Europa, das viele Herausforderungen zu bewältigen hat, hat der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) Franziskus‘ Pontifikat gewürdigt.

Lesen Sie auch 21/04/2025 Kardinal Hollerich: Eigentliches Vermächtnis ist Synodalität Er hatte „das große Glück, ihn noch vor zehn Tagen in Santa Marta treffen zu können" - berichtet Kardinal Jean Claude Hollerich, Erzbischof von Luxemburg, im Interview mit uns am ...

„Wir haben seine tiefe Verbundenheit während seiner Reisen in Europa und auch in seinen zahlreichen Appellen für ein Ende des Krieges, der im Herzen Europas, in der Ukraine, ausgebrochen ist, gespürt“, so der Präsident des Rates der europäischen Bischofskonferenzen in einem Würdigungsschreiben.

Berufung Europas zum Frieden

In seinen letzten Ansprachen habe Franziskus von einer prophetischen Berufung Europas gesprochen, das „Geschenk des Friedens“ wiederzuerlangen, so Gintaras Linas Grušas: „Wir wissen, dass der Papst sich auf die christliche Idee des Friedens bezog, auf die Ruhe, nach der wir alle streben, im Bewusstsein, dass Frieden nicht nur die Abwesenheit von Krieg ist und auch nicht sein kann.“

Franziskus habe Europa vielfach inspiriert, so der katholische Erzbischof von Vilnius wieter: „Er hat Europa aufgefordert, sich selbst neu zu entdecken, er hat vor dem demografischen Winter gewarnt, der unseren Kontinent heimsucht, er hat die Rolle der Familie betont, er hat die ,Kultur der Verschwendung‘ verurteilt, die in der modernen Kultur leider sehr präsent ist“, zählte der CCEE-Vorsitzende auf.

„Machen wir uns die prophetischen Worte von Papst Franziskus zu eigen und nehmen wir sie als ein Vermächtnis für die Kirche in Europa.“

Inspiration für Europa

Franziskus habe vielfach an die Patrone und Heiligen Europas erinnert, die auch heute Vorbild sein könnten, so Grušas: „Sie begannen bei sich selbst, indem sie ihr Leben änderten, indem sie die Gnade Gottes annahmen. Sie machten sich keine Gedanken über dunkle Zeiten, Widrigkeiten und manche Spaltung, die es immer gibt. Sie verschwendeten keine Zeit mit Kritik und Schuldzuweisungen. Sie haben das Evangelium gelebt, ohne Rücksicht auf Relevanz und Politik“.

„Machen wir uns die prophetischen Worte von Papst Franziskus zu eigen und nehmen wir sie als ein Vermächtnis für die Kirche in Europa“, so der CCEE-Vorsitzende.

(pm – pr)