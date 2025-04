Kardinal Jean-Marc Aveline (AFP or licensors)

Kardinal Aveline wird neuer Vorsitzender der französischen Bischofskonferenz

Der Erzbischof von Marseille wurde am Mittwoch, 2. April, auf der Frühjahrsvollversammlung der Französischen Bischofskonferenz (CEF) in Lourdes für eine dreijährige Amtszeit zum Vorsitzenden gewählt. Kardinal Jean-Marc Aveline wird am 1. Juli die Nachfolge von Bischof Éric de Moulins-Beaufort antreten, der in den letzten sechs Jahren den Vorsitz innehatte.

Die französischen Bischöfe haben Kardinal Jean-Marc Aveline zum neuen Vorsitzenden ihrer Bischofskonferenz bestimmt. Bei der aktuellen Frühjahrsvollversammlung im Heiligtum von Lourdes wählten sie den Erzbischof von Marseille als Nachfolger des Erzbischofs von Reims, Éric de Moulins-Beaufort, der am Ende seiner zweiten dreijährigen Amtszeit steht. Kardinal Aveline wird sein Amt offiziell am 1. Juli antreten. Neben dem Präsidenten ernannten die Bischöfe auch den neuen Generalsekretär der CEF, Christophe Le Sourt, der bislang nationaler Delegierter für die Beziehungen zum Judentum war. Er wird ab dem 1. Juli die Stelle von Hugues de Woillemont einnehmen, der zum Generaldirektor des L'Œuvre d'Orient ernannt wurde. Kardinal seit 2022 Kardinal Aveline wurde am 26. Dezember 1958 geboren. 1984 wurde er zum Priester und 2014 zum Bischof geweiht; 2019 wurde er zum Metropolitan-Erzbischof von Marseille ernannt. Den Großteil seines bisherigen Dienstes hat er in der großen südfranzösischen Stadt geleistet, zunächst rund 20 Jahre lang, von 1987 bis 2007, als Bischofsvikar für die ständige Weiterbildung und die universitäre Forschung. Anschließend wurde er Generalvikar der Erzdiözese Marseille, bevor er 2013 zum Weihbischof und 2019 zum Erzbischof dort ernannt wurde. Papst Franziskus kreierte ihn am 27. August 2022 zum Kardinal. Er engagiert sich sehr für den interreligiösen Dialog im Mittelmeerraum; den Papst empfing er am 22. und 23. September 2023 in Marseille anlässlich der Mittelmeertreffen, die in jenem Jahr dort stattfanden. Er ist Mitglied des Dikasteriums für die Bischöfe und des Dikasteriums für den interreligiösen Dialog. Er hatte den Papst bei der 350-Jahr-Feier der Erzdiözese Quebec im September 2024 vertreten. (vatican news - cs)

