Johannes der Täufer

Frankreich: Tauf-Boom bei jungen Erwachsenen

Die katholische Kirche in Frankreich erwartet abermals eine Rekordzahl an Taufen zum kommenden Osterfest. In der Osternacht werden in diesem Jahr 10.384 Erwachsene und über 7.400 Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren getauft.

Lesen Sie auch 10/09/2024 Paris: Notre-Dame nur noch mit Ticket, aber kostenfrei Ein Besuch der Pariser Kathedrale Notre-Dame im Rahmen der Wiedereröffnung nach dem verheerenden Brand im April 2019 ist nur mit vorheriger Online-Reservierung möglich. Der Zugang ... Das teilte die katholische Kirche in Frankreich mit. Dies entspreche einem Anstieg von 45 Prozent bei den Erwachsenen im Vergleich zum Vorjahr. Zu Ostern 2025 werde man demnach so viele Erwachsene taufen wie seit Einführung der Zählung vor über 20 Jahren noch nicht. Innerhalb von zehn Jahren sei die Zahl der erwachsenen Taufbewerber in Frankreich von 3.900 (im Jahr 2015) auf 10.391 (im Jahr 2025) gestiegen. Bei den neu zu taufenden Erwachsenen mache die Gruppe der 18- bis 25-Jährigen erstmals die größte Gruppe aus. Basilika Notre-Dame in Paris (Info) Neu-Christen sind häufig Studierende Die Neu-Christen stammten vor allem aus dem studentischen Milieu, so die Mitteilung. Die Verantwortlichen machen ihr Engagement in Werbung und Weitergabe des Glaubens für den Anstieg der Zahlen verantwortlich. Zudem müsse man die Entwicklung als ein „Zeichen des Himmels interpretieren“. Zugleich rufen sie Christen in Frankreich auf, die neu gewonnenen Kirchenmitglieder willkommen zu heißen und weiter für den Glauben zu werben. Auch katholische Diözesen u.a. in den USA, England und Kanada vermeldeten zuletzt Rekordzahlen bei Erwachsenentaufen im laufenden Jahr. In Österreich werden bei den Liturgien in der bevorstehenden Osternacht rund 240 Jugendliche und Erwachsene getauft. Auch die Firmung durch die Salbung mit Chrisamöl und die Erstkommunion wird ihnen bei diesem Anlass gespendet. Die Zahl der Erwachsenentaufen sei zuletzt angestiegen, berichtete Daniel Vychytil, Katechumenats-Verantwortlicher der Bischofskonferenz, und sprach im Interview von einem „klaren Trend, insbesondere bei der Taufe von Jugendlichen“. (kap – sk)

Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.