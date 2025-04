Erwachsenentaufe an der Taufstelle Jesu im Jordan (ANSA)

Starker Anstieg der Erwachsenentaufen auch in Belgien und GB

In Belgien wird es in diesem Jahr 50 Prozent mehr Erwachsenentaufen als 2024 geben. Diese Zahl gab die katholische Kirche in Belgien in dieser Woche bekannt. In der von den dortigen Bischöfen herausgegebenen Pressemitteilung heißt es, dass die Zahl der Katechumenen in zehn Jahren um 200 Prozent gestiegen sei.

Im Jahr 2025 solle es demnach 536 Taufen geben, gegenüber 362 im Jahr zuvor. Vor zehn Jahren, im Jahr 2015, wurden in der belgischen katholischen Kirche 180 Katechumenen getauft. „2025 wird sich die Zahl der Erwachsenentaufen im Vergleich zum vorangegangenen Jahrzehnt also fast verdreifachen", berichtet die Bischofskonferenz des Landes. Ähnliche Zahlen wurden kürzlich von der französischen Kirche vorgelegt, die einen Anstieg der Zahl der getauften Erwachsenen um 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete. Dieses Phänomen ist auch in der Schweiz zu beobachten, insbesondere in der Westschweiz. Katholizismus in England auf dem Vormarsch Das Vereinigte Königreich, ein Land mit einem katholischen Bevölkerungsanteil von 10 Prozent, hat sich dieser Liste kürzlich angeschlossen. Verschiedene Medien haben Statistiken veröffentlicht, die ein wachsendes Interesse am Katholizismus, insbesondere unter jungen Menschen, belegen. Die Katholische Nachrichtenagentur (KNA) berichtete, dass „die katholische Kirche in England für Ostern einen sprunghaften Anstieg der Neueintritte erwartet, den höchsten seit einem Jahrzehnt". Die Nachrichtenagentur führte zu diesem Thema auch eine Umfrage unter englischen Diözesen durch. Fast alle meldeten einen deutlichen Anstieg der Zahl der Katechumenen und der Teilnehmer an den Fastenriten im Vergleich zum letzten Jahr. Viele Diözesen hatten seit etwa zehn Jahren keine ähnlichen Zahlen mehr verzeichnet. Viele Taufen auch in Asien Ermutigende Nachrichten kommen auch aus Asien: Wie Fides berichtet, werde es beispielsweise im Stadtstaat Singapur 1.000 neue Taufen an Ostern geben, in Malaysia seien 2.000 Taufkandidaten angemeldet.

(catt.ch/kna/fides - cs)

