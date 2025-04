Orthodoxer Patriarch Bartholomaios kommt zu Papst-Beisetzung

Auch das Ehrenoberhaupt der orthodoxen Christen, der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. von Konstantinopel, wird an den Trauerfeierlichkeiten für Papst Franziskus am Samstag in Rom teilnehmen.

Das berichten orthodoxe Kirchenmedien in Griechenland an diesem Freitag. Den 85-jährigen Bartholomaios I. verband eine enge persönliche Freundschaft mit dem verstorbenen Oberhaupt der katholischen Kirche. In einer emotionalen Botschaft zum Tod von Franziskus hatte er den Papst als „einen wertvollen Bruder in Christus“ und „einen wahren Freund der Orthodoxie“ bezeichnet.

2013 hatte Bartholomaios I. als erster Patriarch von Konstantinopel seit fast tausend Jahren an der Amtseinführung eines römischen Papstes teilgenommen - der von Franziskus. Gerne hätte er mit ihm gemeinsam im Mai auch das 1.700-Jahr-Jubiläum des ökumenischen Konzils von Nizäa am historischen Ort in der Türkei begangen.

Hoffnung auf Reise des neuen Papstes nach Nizäa

Bartholomaios I. drückte laut dem Nachrichtenportal orthodoxia.info vom Freitag die Hoffnung aus, dass Franziskus' Nachfolger in diesem Jahr nach Nizäa reist. Er wolle mit dem nächsten Papst eine „Botschaft von Einheit, Liebe, Brüderlichkeit und eines gemeinsamen Weges in die Zukunft der Kirchen, in die Zukunft des Christentums“ überbringen, so der Patriarch.

Das erste ökumenische Konzil von Nicäa südöstlich von Istanbul hatte 325 mit dem dort formulierten Glaubensbekenntnis eine neue Periode der Kirchengeschichte eröffnet, wie Bartholomaios I. zuletzt betont hatte. Er sprach sich wiederholt dafür aus, dass alle Christen künftig immer an einem gemeinsamen Termin Ostern feiern.

Trauer um Papst Franziskus

