Vatikan fordert stärkere Rolle von Frauen in Friedenssicherung

Der Heilige Stuhl hat eine gleichberechtigte Einbindung von Frauen in Friedensprozesse und Sicherheitsfragen gefordert. Bei einem Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa am Mittwoch in Wien betonte der Vatikan-Vertreter, Frauen seien unverzichtbar für die Analyse von Konfliktursachen und die Entwicklung neuer Lösungsstrategien.

„Frauen, die in Würde und Rechten gleichwertig mit Männern geschaffen sind, bringen mit ihrer individuellen Perspektive neue und wirksamere Ansätze zur Konfliktlösung ein“, so der Ständige Vertreter des Heiligen Stuhls bei der OSZE Richard Ghyra. Daher unterstütze der Vatikan alle OSZE-Verpflichtungen zur stärkeren Beteiligung von Frauen in der Friedenssicherung, insbesondere in Konfliktprävention, Krisenmanagement und Wiederaufbau nach Kriegen.

In diesem Zusammenhang erinnerte der Heilige Stuhl an die Resolution 1325 (2000) des UN-Sicherheitsrats, die die Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen als wesentlich für nachhaltige Sicherheit hervorhebt. OSZE-Staaten hätten sich auch in mehreren Ministerratsbeschlüssen verpflichtet, Frauen gezielt in sicherheitspolitische Entscheidungsprozesse einzubinden.

Vatikan fordert mehr Schutz für Frauen im Krieg

Der Vatikan bekräftigte zugleich sein Eintreten für den Schutz von Frauen in Konfliktgebieten. Frauen und Mädchen seien in Krisensituationen oft besonders gefährdet und würden Opfer von sexueller Gewalt, Menschenhandel und Zwangsheirat. „Alle Angriffe auf das Leben und die Unversehrtheit der menschlichen Person verletzen die von Gott gegebene Würde eines jeden Menschen und müssen unmissverständlich verurteilt werden“, hieß es in der Rede des Vatikanvertreters.

Ghyra äußerte sich beim 94. gemeinsamen Treffen des Forums für Sicherheitskooperation und des Ständigen Rates der OSZE. Dabei kamen die 57 Teilnehmerstaaten der multilateralen Organisation zusammen, um aktuelle sicherheitspolitische Fragen zu erörtern. Die Treffen dieser Serie bieten eine Plattform für den Dialog über politische und militärische Aspekte der Sicherheit in Europa.

(vatican news – gs)