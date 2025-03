US-Bischöfe besuchen Ukraine: „Bereit, auf jede erdenkliche Weise zu helfen“

Eine Delegation der US-amerikanischen Bischofskonferenz (USCCB) ist derzeit auf einer Solidaritätsreise in der Ukraine unterwegs. Dabei sollten auch neue Initiativen diskutiert werden, „um die Zusammenarbeit mit den Katholiken in der Ukraine weiter zu stärken“. Das teilte die griechisch-katholische Kirche der Ukraine auf ihrer Webseite mit.

Lesen Sie auch 17/03/2025 Vatikan ruft zu ehrlichem Dialog für Ukraine-Frieden auf Das vatikanische Presseamt hat eine Erklärung veröffentlicht, in der die Dringlichkeit eines echten Dialogs zwischen den Kriegsparteien Russland und der Ukraine betont wird. Der ...

Geleitet wird die Delegation von Bischof Gerald Winke, dem Vorsitzenden der Unterkommission für die Unterstützung der Kirche in Zentral- und Osteuropa. Am Montag halfen die Bischöfe und ihre Begleiter bei der Verteilung von warmen Mahlzeiten an Bedürftige in Kyiv, die von der Patriarchalen Stiftung „Wise Cause“ organisiert wurde. „Unsere allererste Priorität ist wirklich das ukrainische Volk“, sagte Bischof Winke. „Wir wollen mit ihnen gehen, wir wollen sie in dieser so schwierigen Zeit ihres Lebens begleitenSie sind unsere Brüder und Schwestern in Christus.“

Der Bischof betonte in diesem Zusammenhang auch die starke Widerstandsfähigkeit der Ukrainer: „Die Herzen der Ukrainer sind sehr stark, sehr zäh. Aber sie sind durch das Gewicht des Krieges und seine Folgen belastet. Wir sind bereit, die Ukraine auf jede Weise zu unterstützen, die uns zur Verfügung steht.“

Am Tag zuvor, dem 16. März, hatte die Delegation an der Göttlichen Liturgie in der Patriarchalen Kathedrale der Auferstehung Christi in Kyiv teilgenommen, wo Bischof Winke gemeinsam mit dem Oberhaupt der Griechisch-katholischen Kirche der Ukraine, Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk, feierte. Dieser hatte der Delegation für die Unterstützung und Solidarität gedankt und festgestellt: „In einer Zeit, in der unterschiedliche Signale aus Amerika in die Ukraine gesendet werden, unterstützen uns die amerikanischen Katholiken aktiv.“

An diesem Montag wollten der amerikanische Präsident Trump und Russlands Präsident Putin miteinander telefonieren, um über die Bedingungen für einen Waffenstillstand in der Ukraine zu sprechen. Trump hatte die militärischen Hilfen für die Ukraine, die seine Vorgänger-Regierung gewährt hatte, ausgesetzt.

Die Delegation der amerikanischen Bischöfe besuchte unterdessen in Kyiv auch die katholische Lateinische Kirche von St. Nikolaus. Sie begutachtete das Gebäude und ließ sich über die Bedingungen unterrichten, unter denen die Gemeinde ihre Tätigkeiten fortführt, insbesondere die Arbeit des Rehabilitationszentrums „Christotherapie“, das in der Kirche tätig ist. Dabei überprüfte sie auch die Folgen des russischen Raketenangriffs vom 20. Dezember 2024, durch den das Gotteshaus beschädigt wurde.

(sir - cs)