Serbien: Studenten rufen zur Unterstützung der Proteste auf

Angesichts anhaltender Proteste gegen Korruption und Missstände haben Serbiens Studierende die Religionsgemeinschaften des Landes aufgerufen, sich an die Seite der Bevölkerung zu stellen. In Belgrad werden am Samstag erneut Massenproteste erwartet.

Serbiens Studierende haben die Religionsgemeinschaften des Landes um Unterstützung für ihre Proteste gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vucic gebeten. „Wir rufen Sie auf, wie es Ihre Vorgänger in entscheidenden Momenten unserer Geschichte getan haben, an der Seite der Menschen zu stehen und sicherzustellen, dass die Stimme der Wahrheit und Gerechtigkeit klar gehört wird“, heißt es in einem Brief der Regierungsgegner, aus dem serbische Medien am Freitag zitierten.

Der Appell richtet sich an die orthodoxen, katholischen und protestantischen Kirchen sowie an die muslimische Gemeinschaft Serbiens. Die Studierenden betonen, dass es nicht darum gehe, Position für eine bestimmte Seite einzunehmen, sondern vielmehr darum, „das zu tun, was Ihre Mission vorschreibt – an der Seite der Menschen zu sein, die Jugend zu beschützen und dazu beizutragen, dass alles friedlich verläuft“.

Auslöser war ein Bahnhofsunglück in Novi Sad

Seit Monaten kommt es in Serbien zu Massenprotesten gegen die Regierung. Als Auslöser gilt ein Bahnhofsunglück in Novi Sad im November, bei dem 15 Menschen unter einem einstürzenden Vordach ums Leben kamen. Kritiker machen Korruption und mangelhafte Bauausführungen für die Tragödie verantwortlich. Die Wut über Missmanagement und Korruption entlud sich in landesweiten Demonstrationen, die Ministerpräsident Milos Vucevic Ende Januar dazu bewegten, den Rücktritt seiner Regierung anzukündigen.

Die Studierenden gehören zu den treibenden Kräften der Protestbewegung und sehen die Religionsgemeinschaften als potenzielle Partner, um den Protesten mehr moralisches und gesellschaftliches Gewicht zu verleihen. Die Stimmung vor den für Samstag geplanten Massenprotesten in Belgrad ist angespannt.

Die Protestbewegung fordert politische Reformen, die Bekämpfung von Korruption und transparente Regierungsarbeit. Der Appell an die Religionsgemeinschaften unterstreicht die Hoffnung der Studierenden, dass die Stimme der Gerechtigkeit und Einheit in diesem kritischen Moment gehört wird.

