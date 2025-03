Salesianer wählen Fabio Attard zum neuen Generaloberen

Das 29. Generalkapitel der Gesellschaft des Heiligen Franz von Sales hat am Dienstag den 11. Nachfolger Don Boscos gewählt. Vertreter des weltweit zweitgrößten Männerordens tagen seit dem 16. Februar und noch bis zum 12. April im italienischen Valdocco bei Turin.

Lesen Sie auch 26/03/2025 Rom ehrt Literatur-Nobelpreisträger Jon Fosse Die Stadt Rom hat dem aus Norwegen stammenden Literaturnobelpreisträger des Jahres 2023, Jon Fosse, ihre höchste Auszeichnung verliehen. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag ...

Als elfter Nachfolger des heiligen Johannes Bosco, dem Gründer der Salesianer, wird P. Attard ab sofort und für einen Zeitraum von vorerst sechs Jahren die Ordenskongregation leiten, die derzeit mit mehr als 13.750 geweihten Mitgliedern, welche in 136 Nationen vertreten und in 92 Provinzen organisiert sind, als zweitgrößter Männerorden der Welt gilt. Der neue Generalobere, der selbst lange für die Jugendpastoral zuständig war, wird nun das Charisma Don Boscos weitertragen, welches der Sorge um junge Menschen, insbesondere die Ärmsten und Schwächsten, gilt. Automatisch wird er mit seiner neuen Funktion auch Großkanzler der Salesianer-Universität in Rom. Im Amt folgt er auf Kardinal Ángel Fernández Artime, der mittlerweile als Pro-Präfekt des Dikasteriums für die Institute geweihten Lebens und für die Gesellschaften apostolischen Lebens wirkt und die Kongregation von 2014 bis 2024 geleitet hat. Er war unter den ersten, die dem neuen Generaloberen ihre Glückwünsche zur Wahl zukommen ließen.

Priesterliche Ausbildung

Pater Fabio Attard wurde am 23. März 1959 auf Gozo, Malta, geboren und wuchs in Victoria auf, wo er die öffentliche Grund- und Sekundarschule besuchte. Seine Berufung nahm während seiner Jahre im Priesterseminar in Gozo (1975-1978) Gestalt an. Anschließend absolvierte er die Aspirantur der Salesianer am Savio College in Dingli (Malta) und bereitete sich dann auf das Noviziat in Dublin vor. Am 8. September 1980 legte er in Maynooth (Irland) seine Ordensprofess als Salesianer von Don Bosco ab. P. Attard setzte anschließend seine Studien fort und erwarb einen Abschluss in Theologie an der Päpstlichen Universität der Salesianer (UPS) und ein Lizentiat in Moraltheologie an der renommierten Accademia Alfonsiana in Rom. Am 4. Juli 1987 wurde er zum Priester geweiht.

Missionarischer Geist

Sein missionarischer Geist wurde schon in den ersten Jahren seines salesianischen Lebens deutlich. Von 1988 bis 1991 gehörte er zu der Gruppe von Missionaren, die die neue Präsenz der Kongregation in Tunesien in einem überwiegend nicht-christlichen Umfeld initiierten, wo er die Grundlagen für den evangelischen und erzieherischen Dienst legte. Nach seiner Rückkehr nach Malta übernahm er eine leitende Funktion als Rektor der Salesianerschule St. Patrick und des Salesianer-Oratoriums, wo er von 1993 bis 1996 tätig war.

Jugendpastoral

Dank seines Fachwissens wurde er Mitglied des Lehrkörpers der Päpstlichen Salesianer-Universität, wo er Doktorarbeiten an der Alphonsianischen Akademie mitbetreute und zur akademischen Ausbildung künftiger Theologen beitrug. Beim 26. Generalkapitel wurde er zum Generalrat für die Jugendpastoral gewählt und war somit bereits auch weltumspannend verantwortlich tätig. 2014 wurde er für eine zweite Amtszeit wiedergewählt und leitete die Kongregation in ihrer Mission für und mit jungen Menschen bis 2020.

Zahlreiche Verwaltungsaufgaben

Neben seinen administrativen Aufgaben hat sich P. Attard stets als Brückenbauer zwischen Theologie und Seelsorge hervorgetan. Sein Beitrag zur Weltkirche wurde 2018 gewürdigt, als Papst Franziskus ihn zum Berater des Dikasteriums für die Laien, die Familie und das Leben ernannte. Seine theologische, spirituelle und pastorale Expertise haben die Mitglieder des Generalkapitels soweit überzeugt, dass sie Attard, der nicht am Kapitel teilnahm, in Abwesenheit zu ihrem neuen Generaloberen gewählt haben - ein relativ ungewöhnlicher Vorgang. Seine Wahl stellt einen neuen Aufbruch für die Kongregation dar, die unter seiner Leitung als globale Kraft für Bildung, Evangelisierung und sozialen Wandel weiterwachsen will.