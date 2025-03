Mit der Metro bis zum Petersplatz?

Der römische Bürgermeister Roberto Gualtieri ist zufrieden mit den Veränderungen, die das Heilige Jahr für die Ewige Stadt bringt.

„Das Jubiläum hat uns einen großen Dienst erwiesen“, sagte der Politiker der Linksdemokraten am Wochenende in einem Interview mit Radio Vatikan. „Denn in diesem gigantischen Werk der Wiederherstellung einer funktionierenden Situation nach schwierigen Jahren hat uns das Jubiläum ermöglicht, grundlegende Dinge zu tun.“ Als Beispiele nannte er die Busse, die mit von der italienischen Regierung zum Heiligen Jahr bereitgestellten Geldern für Rom angeschafft werden konnten.

„Wir haben die Erneuerung der Gleise der Metro A von Ottaviano bis Battistini abgeschlossen. Mit den Mitteln für das Heilige Jahr haben wir die Metrostationen in Spagna und Ottaviano modernisiert. Jetzt gibt es eine Pause, um die Pilger nicht zu stören, aber bis Ende des Jahres werden wir wieder anfangen und alle Stationen erneuern.“

Das nächste Heilige Jahr im Blick

Zusätzlich habe es viele andere Wartungs- und Qualifizierungsarbeiten für Straßenbahnen, Metro und Buslinien gegeben, so der Bürgermeister. „Wir haben einen Wartungsrückstand von etwa 15 Jahren aufgeholt, und heute ist unser Betrieb wieder voll funktionsfähig.“

Gualtieri hat schon das nächste Jubeljahr im Blick; 2033 soll nach einer Ankündigung von Papst Franziskus ein Außerordentliches Heiliges Jahr der Erlösung stattfinden. „Warum also nicht sofort damit beginnen, die Metro C bis zum Vatikan zu verlängern, bis zum Jubeljahr 2033? Dies ist ein weiteres Ziel, das wir uns gesetzt haben und das wir hoffentlich erreichen werden.“

(vatican news – sk)