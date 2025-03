Polen: Mehr als 2.000 Ordensfrauen retteten Juden

Mehr als zweitausend Ordensfrauen in Polen waren während des Zweiten Weltkriegs an der Rettung von Juden beteiligt.

Das erklärte Schwester Monika Kupczewska, Vorsitzende der Historischen Kommission der Konferenz von Ordensoberinnen des Landes, jetzt gegenüber Radio Vatikan. Der 6. März ist der „Tag der Gerechten der Menschheit“, an dem derer gedacht wird, die ihr Leben riskiert haben, um sich den totalitären Regimen im 20. Jahrhundert entgegenzustellen.

„Genau 2.345 Schwestern aus verschiedenen Kongregationen waren an der Hilfe für die jüdische Bevölkerung beteiligt“, so Schwester Monika Kupczewska von der Kongregation der Dienerinnen des Heiligsten Herzens Jesu. „Man könnte eine Karte der Hilfe zeichnen, eine Karte der Rettung, die sehr dicht mit Ordenshäusern gespickt ist“, fügte sie hinzu. „Die meisten, etwa 56 Gemeinschaften, waren Häuser der Franziskanerinnen von der Familie Mariens. Aber auch viele andere Kongregationen haben sich an dieser Hilfe beteiligt.“ Es gebe keine Ordenskongregation in Polen, die während der deutschen Besatzung nicht „von der Frage der Hilfe beim Verstecken von Juden berührt wurde“.

Die Schwestern, die die Juden retteten, handelten vor allem aus Liebe zu Gott und zum Nächsten. „Diese Schwestern sagten, dass dies das einzige Motiv für sie war. Niemand hat sie gezwungen zu helfen“, betonte Schwester Kupczewska. Viele der Schwestern, die an der Rettung von Juden beteiligt waren, hielten ihre Handlungen außerdem nicht für außergewöhnlich.

Auf dem Gelände des deutschen KZ Auschwitz-Birkenau

Ein Beispiel für Heldentum: Przemyśl

Ein Beispiel für die heldenhafte Haltung von Ordensfrauen ist die Geschichte der Herz-Jesu-Kongregation in Przemyśl. „In diesem Fall handelte es sich um ein Waisenhaus für Kinder, in dem die Schwestern dreizehn Kinder jüdischer Herkunft retteten“, erzählt Schwester Kupczewska.

„Manchmal kamen die Eltern, um um Hilfe zu bitten, manchmal wurden die Kinder an der Tür von Ordenshäusern zurückgelassen, manchmal entkamen ältere Kinder aus dem Ghetto“, fügte sie hinzu. Die Ordensfrauen sorgten nicht nur für eine Unterkunft, sondern änderten auch die Identität der Kinder, um sie vor der deutschen Verfolgung zu schützen. „Sie retteten die Kinder, indem sie ihre Namen änderten, neue Dokumente ausstellten und ihnen sogar religiöse Kleidung anzogen“, so Schwester Kupczewska.

Die Katholische Uni Lublin

Hoher Preis

Leider waren nicht alle Versuche, Juden zu retten, erfolgreich. Zu denjenigen, die den höchsten Preis für die Hilfe für Juden in Gefahr zahlten, nämlich den Preis ihres eigenen Lebens, gehörten 12 Ordensfrauen. Vier von ihnen wurden von der katholischen Kirche als Märtyrerinnen zur Ehre der Altäre erhoben.

Die erste englischsprachige Monographie

Im Rahmen der Arbeit des nach Abraham J. Heschel benannten Zentrums für katholisch-jüdische Beziehungen der Katholischen Universität von Lublin wurde jetzt die erste englischsprachige Monographie über die Hilfe für Juden durch polnische Geistliche während des Holocausts veröffentlicht. Es handelt sich um eine zweibändige Publikation des Verlags der Katholischen Universität Lublin (KUL) mit dem Titel „The Wartime Rescue of Jews by Polish Catholic Clergy“, verfasst von Ryszard Tyndorf. Sie ist kostenlos online verfügbar.

Das Buch hat über 1.200 Seiten und enthält hauptsächlich Zeugnisse von geretteten Juden sowie von Ordensfrauen und Priestern in Polen während des Holocausts. Es bietet außerdem einen Index mit Tausenden von Orten und den Namen der Geretteten.

(vatican news – sk)