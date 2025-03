Pakistan zeichnet Kardinal aus: „Nichts Historisches“

Die Regierung hat Kardinal Joseph Coutts, dem ehemaligen Erzbischof von Karachi, eine der höchsten nationalen Auszeichnungen für seine Bemühungen um die Förderung des interreligiösen Dialogs in dem mehrheitlich muslimischen Land verliehen.

Das berichtet der Nachrichtendienst Sir. Demnach überreichte der Gouverneur von Sindh, Kamran Khan Tessori, dem Kardinal während der Feierlichkeiten zum pakistanischen Nationalfeiertag am 23. März den Tamgha-e-Imtiaz, die vierthöchste zivile Auszeichnung des Landes.

Kardinal Coutts sei diese Auszeichnung zusammen mit 104 anderen Pakistanern und Ausländern bei einer Zeremonie in der Hafenstadt Karachi verliehen worden, so Sir. Während der Zeremonie sei die Schlüsselrolle des Kardinals bei der Förderung des interreligiösen Dialogs zwischen der muslimischen und der katholischen Gemeinschaft in Karachi hervorgehoben worden.

Katholische Gemeinschaft stolz, Kardinal zurückhaltend

Kirchliche Quellen wiesen darauf hin, dass Coutts das zweite Mitglied des katholischen Klerus ist, dem die Auszeichnung zuteilwird. Der erste war Kapuzinerpater Francis Nadeem, der den Tamgha-e-Imtiaz zweimal für seinen Beitrag zum interreligiösen Dialog in Lahore erhielt. Dies sei ein Moment „großen Stolzes für die christliche Gemeinschaft“ in Pakistan, kommentierte Emmanuel Neno, Exekutivsekretär der Katholischen Bischofskommission für Katechese in Pakistan: „Für eine katholische Führungspersönlichkeit bestätigt eine solche Auszeichnung die wichtige Rolle der Kirche bei der Förderung von Einheit und gegenseitigem Respekt in einer so vielfältigen Gesellschaft“.

Kardinal Coutts zeigte sich „glücklich“, aber zugleich auch nüchtern: die Auszeichnung sei „nichts Historisches“, wird er von der lokalen Presse zitiert.

(sir – pr)