Nigeria: Zwei Verdächtige nach Priestermord festgenommen

Zwei Verdächtige sind im nordwestnigerianischen Bundesstaat Kaduna im Zusammenhang mit der Entführung und Ermordung des katholischen Priesters Sylvester Okechukwu festgenommen worden.

Wie die militärische Taskforce „Operation Safe Haven“ mitteilte, wurde der Hauptverdächtige am 24. März bei einer Razzia gefasst und gestand, auf Anweisung eines Mitbewohners des Opfers gehandelt zu haben. Ein zweiter Verdächtiger wurde kurz darauf ebenfalls festgenommen, so der vatikanische Fidesdienst. Die Ermittlungen dauern an.

Sylvester Okechukwu ist am Aschermittwoch ermordet aufgefunden worden. In Nigeria kommt es häufig zu Gewalt gegen Christen und darunter oft auch Priester, die großteils von Verbrecherbanden ausgeht.

(fides – gs)