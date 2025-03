Nigeria: Entführte Priester

Eine Demo in Kaduna - Aufnahme vom Juli 2021

In den letzten zehn Jahren wurden in Nigeria insgesamt 145 Priester entführt. Das geht aus einer Analyse des Katholischen Sekretariats von Nigeria hervor.

Lesen Sie auch 10/03/2025 Nigeria: Erleichterung nach Rettung entführter Priester Die katholische Kirche in Nigeria hat mit großer Erleichterung die Nachricht von der Rettung zweier entführter Priester aufgenommen. Wie Bischof Stephen Dami Mamza von der Diözese ...

Das Büro hat Daten über die Entführungen nigerianischer Priester für den Zeitraum 2015-2025 gesammelt. Von den 145 entführten Priestern wurden nach diesen Angaben elf später getötet, während vier noch vermisst werden. Alle anderen wurden freigelassen.

Der Bericht ist nach Kirchenprovinzen gegliedert. Danach ist von der Anzahl der Entführten her gesehen (47 Fälle) die Kirchenprovinz Owerri mit sieben Fällen die am stärksten betroffene Provinz. Owerri liegt im Bundesstaat Imo im Südosten von Nigeria. Allerdings wurden dort bis auf zwei alle Priester wohlbehalten wieder freigelassen. An zweiter Stelle der Statistik steht die Kirchenprovinz Onitsha (30 Fälle) im Süden des Landes; auch hier überlebten allerdings alle entführten Priester außer einem.

Am gefährlichsten ist Kaduna...

Anders verhält es sich laut Bericht mit der Kirchenprovinz Kaduna im Norden Nigerias (24 Fälle, 7 Todesfälle). Sie weist die höchste Zahl an Todesfällen unter allen Kirchenprovinzen auf, was dem Bericht zufolge „auf ein gewaltsameres Entführungsmuster hinweist“. Dies könne „auf terroristische Aktivitäten, den Einfluss von Aufständischen oder verstärkte religiöse Spannungen im Norden Nigerias zurückzuführen sein“.

... und am sichersten Lagos

In den Schlussfolgerungen des Berichts heißt es: „Entführungen sind weit verbreitet, wobei in einigen Kirchenprovinzen (Kaduna, Abuja) eine stärkere Gewaltbereitschaft zu beobachten ist. Die meisten Entführungen erfolgen zu Erpressungszwecken, aber in den nördlichen Regionen (Kaduna) ist eine stärkere Tendenz zur Ermordung von Priestern zu beobachten.“

Lagos sei nach wie vor die sicherste Kirchenprovinz, „was wahrscheinlich auf eine bessere Präsenz der Strafverfolgungsbehörden zurückzuführen ist“.

(fides – sk)