Nigeria: Erleichterung nach Rettung entführter Priester

Immer wieder kommt es zu Priesterentführungen in Nigeria, dagegen protestieren die Christen dort (AFP or licensors)

Die katholische Kirche in Nigeria hat mit großer Erleichterung die Nachricht von der Rettung zweier entführter Priester aufgenommen. Wie Bischof Stephen Dami Mamza von der Diözese Yola bestätigte, wurden Pater Matthew David Dutsemi und Pater Abraham Saummam befreit, nachdem sie am 22. Februar aus dem Priesterhaus in Gweda-Mallam im Bundesstaat Adamawa entführt worden waren.

Lesen Sie auch 16/01/2025 Nigeria: Laut Kirche in Not 2024 weniger Kirchenleute entführt Nigeria ist laut dem katholischen Hilfswerk „Kirche in Not" nach wie vor eines der gefährlichsten Länder für Priester und Ordensleute. Laut einem Jahresbericht des Hilfswerks, der ...

„Ihre Rettung war das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung der Abteilung des Staatssicherheitsdienstes (DSSS) und der örtlichen Bürgerwehr“, erklärte der Bischof in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung. Die Priester seien wohlbehalten zu ihrer katholischen Gemeinschaft zurückgekehrt.

Bischof Mamza erinnerte an die quälenden Tage nach der Entführung: „Es war ein zutiefst erschütterndes Ereignis, aber die Unterstützung durch die Sicherheitskräfte, die Glaubensgemeinschaften und Einzelpersonen hat uns Kraft gegeben. Die Solidarität hat uns gezeigt, dass wir in schwierigen Zeiten nicht allein sind.“

Er dankte besonders für die Gebete der Gläubigen, die er als ein „Leuchtfeuer der Hoffnung in dunklen Stunden“ bezeichnete.

Entführungen und Morde an Geistlichen nehmen zu

Während die Rettung der beiden Priester ein seltenes Erfolgserlebnis inmitten der Unsicherheit in Nigeria darstellt, zeigt die jüngste Gewaltwelle, dass die Bedrohung für christliche Geistliche und Gemeinden weiter eskaliert.

Am 5. März wurde Pater Sylvester Okechukwu aus der Diözese Kafanchan ermordet – nur einen Tag nach seiner Entführung. Ebenfalls am 4. März wurden ein weiterer Priester und ein Seminarist aus einer Pfarrei in der Diözese Auchi verschleppt. Sie sind weiterhin verschwunden.

Die Liste der Angriffe ist lang: Am 6. Februar wurde Pater Cornelius Manzak Damulak aus der Diözese Shendam entführt – er konnte später fliehen. Am 19. Februar wurden Pater Moses Gyang Jah, seine Nichte und ein Gemeindevorsitzender in Shendam entführt. Der Gemeindevorsitzende wurde getötet, Pater Jah und seine Nichte bleiben in Gefangenschaft.

Die Gewalt gegen christliche Geistliche in Nigeria ist Teil eines größeren Problems. Seit 2009 terrorisieren islamistische Gruppen wie Boko Haram und der IS-Ableger ISWAP den Norden des Landes mit dem Ziel, einen islamischen Staat zu errichten. Neben diesen extremistischen Gruppen sind auch kriminelle Banden für viele der Entführungen verantwortlich – oft mit Lösegeldforderungen.

Die katholische Kirche ruft zu Gebet und Schutz auf

Angesichts der wachsenden Bedrohung fordern katholische Bischöfe in Nigeria mehr Schutz für Geistliche und Gemeinden. Die Kirche ruft weiterhin zu Gebeten für die Freilassung der entführten Priester und für ein Ende der Gewalt auf.

Bischof Mamza betonte: „Eine gerechte Gesellschaft darf nicht zulassen, dass unschuldige Menschen aus ihrem Glauben heraus verfolgt werden. Wir müssen für Frieden und Sicherheit beten, aber auch entschlossen handeln.“

(aciafrica - mg)