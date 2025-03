Kuba: Freilassung von 553 Gefangenen abgeschlossen

Der Freilassungsprozess wurde unmittelbar eingeleitet, nachdem die Vereinigten Staaten in den letzten Tagen der Regierung Biden beschlossen hatten, Kuba von der Liste der Länder zu streichen, die den Terrorismus „sponsern“. (AFP or licensors)

Die Freilassung der kubanischen Gefangenen ist Teil des Vermittlungsprozesses, den die katholische Kirche seit Jahren durchführt, und steht im Einklang mit den Jubiläumsaufrufen von Papst Franziskus. Der Freilassungsprozess wurde unmittelbar eingeleitet, nachdem die Vereinigten Staaten in den letzten Tagen der Regierung Biden beschlossen hatten, Kuba von der Liste der Länder zu streichen, die den Terrorismus „sponsern“. Eine Bestimmung, die später von Präsident Trump aufgehoben wurde.

Der am 14. Januar begonnene Prozess der schrittweisen Freilassung von 553 Häftlingen, darunter mehrere politische Gefangene, darunter die Oppositionellen José Daniel Ferrer García (Gründer der Union patriotica de Cuba, von Amnesty International als „Gewissensgefangener“ eingestuft) und Félix Navarro, wurde am 10. März in Kuba abgeschlossen. Dies wurde vom Obersten Volksgerichtshof in Havanna bestätigt, wie die Vizepräsidentin des Gerichts, Maricela Sosa Ravelo, gegenüber dem kubanischen Staatsfernsehen erklärte.

Die Vermittlung der Kirche

Diese Maßnahme ist Teil der Vermittlungsarbeit, die die katholische Kirche seit Jahren leistet, und steht im Einklang mit den Jubiläumsaufrufen von Papst Franziskus. Das kubanische Fernsehen betonte jedoch, dass diejenigen, die von dieser Maßnahme profitierten, nicht freigelassen wurden, sondern eine „vorzeitige Entlassung“ erhielten und dass sie „ihre Strafe noch nicht verbüßt“ hätten.

Beziehungen zu den Vereinigten Staaten

Der Freilassungsprozess wurde unmittelbar eingeleitet, nachdem die USA in den letzten Tagen der Amtszeit von Joe Biden beschlossen hatten, Kuba von der Liste der Länder, die den Terrorismus „sponsern“, zu streichen. Diese Bestimmung wurde jedoch vom derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump, der gerade sein Amt im Weißen Haus angetreten hatte, sofort wieder aufgehoben.

Der Titel „terroristische Nation“ blockiert effektiv jede Form der Zusammenarbeit im finanziellen und sogar humanitären Bereich. Obwohl die Regierung in Havanna behauptete, dass es sich bei den Freilassungen um eine einseitige und souveräne Maßnahme handele, versicherten die USA, dass es sich um ein vermitteltes Abkommen mit Drittländern handele und dass sich unter den Begünstigten viele Teilnehmer der regierungsfeindlichen Proteste vom 11. Juli 2021 in Kuba befänden, den größten in dem karibischen Land seit Jahrzehnten.

Die kubanischen Behörden haben keine vollständige Liste der Begünstigten der Freilassungsanordnung vorgelegt. Verschiedene Nichtregierungsorganisationen, die sich für die Menschenrechte in Kuba einsetzen, haben bisher die Freilassung von rund 200 Gefangenen aus politischen Gründen registriert, obwohl einige bereits davor gewarnt hatten, dass neben diesen Gefangenen auch diejenigen freigelassen werden würden, die wegen gewöhnlicher Verbrechen verurteilt worden waren.