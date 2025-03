Kongo: Trotz Friedens-Verhandlungen weiter Krieg im Osten

M23 Rebellen an einem Grenzübergang, Agenturbild vom 1.3.2025 (Arlette BASHIZI for Reuters)

Jüngst hat die Regierung der Demokratischen Republik Kongo sich mit Vertretern der M23 getroffen. Es sollten Verhandlungen auf den Weg gebracht werden. Doch der Krieg geht weiter. Wie der vatikanische Fidesdienst berichtet, haben am 19. März die von Ruanda unterstützten M23-Rebellen das Zentrum der Stadt Walikale in der Provinz Nord-Kivu eingenommen.

Der Vormarsch der pro-ruandischen Streitkräfte erfolgte am Tag nach einem Treffen zwischen dem ruandischen Präsidenten Paul Kagame und seinem kongolesischen Amtskollegen Félix Tshisekedi Tshilombo in Doha (Katar) in Anwesenheit des Emirs von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani. Sie hatten sich erstmals seit Ausbruch des Konflikts getroffen und zum Abschluss des Treffens eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt: „Die Staatschefs bekräftigten das Engagement aller Parteien für einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand, wie er auf dem gemeinsamen EAC-SADC-Gipfel in Dar es Salaam, Tansania, am 8. Februar 2025 vereinbart wurde“.

Weiter heißt es dort: „Die Staatschefs waren sich anschließend einig, dass die in Doha begonnenen Gespräche fortgesetzt werden müssen, um eine solide Grundlage für einen dauerhaften Frieden zu schaffen, wie er im Luanda/Nairobi-Prozess vorgesehen ist“. Neben Katar ist auch Angola an der Vermittlung zur Wiederherstellung des Friedens im Osten der Demokratischen Republik Kongo beteiligt.

Die Friedensverhandlungen in Doha hatten Hoffnung geweckt

Doch trotz der Verhandlungsbemühungen geht der Krieg weiter - mit Erfolgen für die Rebellenbewegung M23 und ihre Verbündeten. Zwar haben nach Angaben der lokalen zivilgesellschaftlichen Vereinigung ACMEJ (Association against Evil and for the Framing of Youth) die M23-Milizen in der kongolesischen Provinz Südkivu, wo sich die lokalen Selbstverteidigungsmilizen namens „Wazalendo“ (oder Bazalendo) behaupten können, keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Doch in der Provinz Nordkivu wurden nach Angaben der ACMEJ die jüngsten Gebietsgewinne der M23 dadurch begünstigt, dass sich einige „Wazalendo“-Einheiten den pro-ruandischen Kräften angeschlossen haben.

Kirchliche Friedensbemühungen laufen weiter

Die hochrangigen Treffen der gemeinsamen Delegation der katholischen Bischofskonferenz des Kongo (CENCO) und der protestantischen Kirche Christi im Kongo (ECC) laufen weiter. Sie werben für einen Sozialpakt für Frieden und Koexistenz in der Demokratischen Republik Kongo und in der Region der Großen Seen. Am 19. März wurde die Delegation vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron empfangen, der auf der Plattform X erklärte, dass er die Initiative voll und ganz unterstütze: „Um die aktuelle Krise im Osten des Landes zu überwinden und die Wiederherstellung der kongolesischen Souveränität zu ermöglichen, unterstützt Frankreich den Dialog“.



(fides - sst)