Spuren der Kämpfe am Flughafen von Goma

Kongo: Angola will nicht mehr vermitteln

Noch am Sonntag hatte Papst Franziskus zu Frieden in der Demokratischen Republik Kongo aufgerufen. Nun will Angola seine Vermittlerrolle zwischen den Kriegsparteien im Osten des Kongo aufgeben. Das wurde an diesem Montag in Angolas Hauptstadt Luanda bekannt.

Lesen Sie auch 20/03/2025 Kongo: Trotz Friedens-Verhandlungen weiter Krieg im Osten Jüngst hat die Regierung der Demokratischen Republik Kongo sich mit Vertretern der M23 getroffen. Es sollten Verhandlungen auf den Weg gebracht werden. Doch der Krieg geht weiter. ... Die von ethnischen Tutsi geführte Rebellenbewegung M23 hat seit Januar die beiden größten Städte im Osten der Demokratischen Republik Kongo, Goma und Bukavu, eingenommen und dringt weiter vor. Als amtierender Vorsitzender der Afrikanischen Union (AU) hatte Angolas Präsident Joao Lourenco versucht, einen dauerhaften Waffenstillstand zu vermitteln. Dabei ging es auch darum, Spannungen zwischen dem Kongo und dem benachbarten Ruanda abzubauen, dem vorgeworfen wird, die M23 zu unterstützen. Ruanda streitet dies ab. Geplatzer Gipfel Letzte Woche sollten in Angolas Hauptstadt Luanda erstmals direkte Gespräche zwischen Kongo und der M23 stattfinden, nachdem der kongolesische Präsident Felix Tshisekedi nach langem Sträuben schließlich doch der Entsendung einer Delegation zugestimmt hatte. Doch die M23 sagte ihre Teilnahme in letzter Minute ab. Zuvor hatte die Europäische Union Sanktionen gegen die M23 und ruandische Unterstützer der Rebellen verhängt. Lesen Sie auch 18/03/2025 Bischof von Goma: Dialog einziger Weg zum Frieden Die Situation im Kongo bleibt äußerst besorgniserregend. Die Morde, Entführungen und Plünderungen, die insbesondere im Osten zur traurigen Alltagserfahrung geworden sind, ...

Virtuelles Krisentreffen Nach Angaben der angolanischen Präsidentschaft soll in den nächsten Tagen ein anderer afrikanischer Staatschef mit dem Versuch einer Vermittlung im Kongo-Konflikt betraut werden. Die regionalen Blöcke des südlichen und östlichen Afrikas wollen an diesem Montag zum zweiten Mal ein gemeinsames Gipfeltreffen abhalten, um die Krise zu erörtern. Der kenianische Präsident William Ruto und sein simbabwischer Amtskollege Emmerson Mnangagwa werden gemeinsam den Vorsitz der virtuellen Veranstaltung führen. Widersprüchliche Signale der Rebellen Die Rebellengruppe erklärte am Wochenende, sie werde ihre Truppen aus der eroberten Stadt Walikale abziehen, um die Friedensbemühungen zu unterstützen. Die kongolesische Armee erklärte daraufhin, sie werde den angekündigten Rückzug beobachten und keine Offensiven gegen die feindlichen Kräfte unternehmen, um eine Deeskalation zu fördern. Doch die Nachrichtenagentur Reuters meldete am Montag, dass sich die M23-Rebellen immer noch in Walikale aufhielten. Lesen Sie auch 05/03/2025 Kongo: Der aufhaltsame Vormarsch der Rebellen Im Osten des Kongo stoßen die M23-Rebellen weiter vor: Vor einem Monat haben sie Goma eingenommen, Mitte Februar Bukavu, jetzt stehen sie an der Grenze zu Burundi.

Der Krieg im Osten des Kongo hat seine Wurzeln in den Folgen des Völkermords in Ruanda 1994 und im Wettbewerb um Bodenschätze. Die M23 hat in der vergangenen Woche einen gemeinsamen Aufruf Kongos und Ruandas zu einem sofortigen Waffenstillstand zurückgewiesen und ihre Forderung nach direkten Gesprächen mit Kinshasa bekräftigt, da dies der einzige Weg zur Lösung des Konflikts sei. Papstappell für Frieden „Erflehen wir gemeinsam ein Ende der Kriege und bitten wir um Frieden, vor allem in der gemarterten Ukraine, in Palästina, Israel, Libanon, Myanmar, Sudan und in der Demokratischen Republik Kongo", hieß es im vom Vatikan verbreiteten Text zum Angelus von Papst Franziskus an diesem Sonntag. (reuters/vatican news – sk) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.