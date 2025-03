Jerusalem: Kreuzweg der katholischen Schulen

Die Kinder der katholischen Schulen Jerusalems haben am Freitag einen Kreuzweg durch die Straßen der Stadt durchgeführt.

Das berichtet der Leiter der Schmidt-Schule, Dietrich Bäumer. Unter dem Motto des diesjährigen Heiligen Jahres, „Pilger der Hoffnung“, seien etwa 700 Jungen und Mädchen in der Altstadt Jerusalems die Wege nachgegangen, die Jesus auf seinem Weg nach Golgatha zurückgelegt hat. Dabei beteten sie nach Bäumers Angaben auch für die Gesundheit des Papstes.

Der Kreuzweg der katholischen Schulen Jerusalems findet jedes Jahr in der Fastenzeit statt. Er wurde von den Franziskanern Francesco Patton, Kustos des Heiligen Landes, und Ibrahim Faltas, dem Vikar der Kustodie, geleitet.

Plakate mit dem Wort „Hoffnung“ in verschiedenen Sprachen

Viele Schülerinnen und Schüler hatten für den Kreuzweg Plakate vorbereitet, auf denen das Wort „Hoffnung“ in verschiedenen Sprachen zu lesen war, außerdem Gebete für die Heilung aller Kranken, insbesondere von Papst Franziskus. An der Prozession nahmen auch Lehrer und Eltern von Schülern der 13 christlichen Schulen in Ostjerusalem teil.

(vatican news – sk)