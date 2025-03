Die Kuppel des Petersdoms

Kranker Papst ist Thema Nummer eins in Italien

Der aktuelle Gesundheitszustand des Papstes ist in Italien derzeit das Thema, das die Menschen am meisten beschäftigt. Das ergab eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Instituts Bilendi unter Beteiligung der katholischen Universität Sacro Cuore.

Demnach war in der ersten Märzwoche die Papstgesundheit für 30 Prozent der Befragten das wichtigste Thema. Auf den folgenden Plätzen liegen die Themen EU-Politik und Lebenshaltungskosten (jeweils 19 Prozent), gefolgt von den Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung in Italien (17 Prozent). Ähnlich relevant ist für die Befragten der Krieg in der Ukraine (ebenfalls 17 Prozent), während die Lage im Nahen Osten nur von fünf Prozent für das wichtigste Thema gehalten wird. (kna – cs)