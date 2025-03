Israels Finanzminister Bezalel Smotrich (AMIR COHEN)

Israel deklariert 13 neue Siedlungen im Westjordanland

Israel will seine Präsenz im Westjordanland weiter ausbauen. Dafür wurden am Sonntag 13 bereits bestehende Wohnviertel zu eigenständigen Siedlungen erhoben, wie der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich in den Sozialen Medien verkündete.

Lesen Sie auch 06/03/2025 „Lage der Christen im Westjordanland verschlechtert“ Nach dem Waffenstillstand im Gaza-Streifen nehmen Einschränkungen und Unsicherheit für die Bewohner des Westjordanlands, darunter auch für die Christen, zu. Die Viertel wurden laut Medienberichten teilweise bereits vor Jahrzehnten gebaut, manche ohne Genehmigung. Durch die Erhebung zu eigenständigen Siedlungen können sie nun gezielter finanzielle Förderungen durch die Regierung erhalten. Zudem können sie einen eigenen Stadtrat einberufen. Wichtiger Schritt zur Souveränität

Die Entscheidung geht auf einen Vorstoß des rechtsradikalen Smotrich selbst zurück. Dadurch werde das Leben der Siedler in diesen Ortschaften deutlich erleichtert, so der Minister. Gleichzeitig betonte er, dass mit der Entscheidung der Siedlungsbau weiter fortgeführt werden solle. „Anstatt uns zu verstecken und zu entschuldigen zeigen wir Flagge, bauen und besiedeln. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg der faktischen Souveränität in Judäa und Samarien.“ Hintergrund Der Siedlungsbau im Westjordanland und in Ostjerusalem ist ein stetiger Konfliktherd zwischen Israelis und Palästinensern. Der Ausbau israelischer Siedlungen auf palästinensischem Gebiet verstößt gegen das Völkerrecht und wurde auch von Deutschland in der Vergangenheit wiederholt kritisiert. Israelische Friedensaktivisten hatten der Regierung zuletzt vorgeworfen, die Spannungen zusätzlich anzuheizen und eine Kampagne zur Vertreibung der Palästinenser zu betreiben. (kna)

