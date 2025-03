Israel stoppt humanitäre Hilfe für Gaza

Die israelische Regierung hat an diesem Sonntag angekündigt, die Einfuhr von Waren und Versorgungsgütern in den Gazastreifen auszusetzen.

Sie wirft der Hamas vor, einen US-Vorschlag zur Verlängerung der Waffenruhe abgelehnt zu haben. Die Terrorgruppe spricht hingegen von einem Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen.

Nach Ablauf der ersten Phase der Waffenruhe, die von Katar mit Hilfe Ägyptens und der USA ausgehandelt wurde und am 19. Januar in Kraft trat, scheinen Israel und die Hamas jetzt keine Einigkeit in der Frage zu finden, wie der weitere Prozess ab diesem Sonntag aussehen sollte. Israel gab in der Nacht bekannt, dass es einen Last-Minute-Vorschlag des US-Sondergesandten Steve Witkoff akzeptiert habe, der eine Verlängerung der Waffenruhe während des Ramadan und des jüdischen Passahfestes bis Mitte April vorsieht.

Ringen um Verlängerung der Waffenruhe

Laut Israel sieht der Vorschlag auch vor, dass in diesem Zeitraum alle noch im Gazastreifen befindlichen Geiseln in zwei Schritten freigelassen werden, wobei der zweite Schritt von einer Einigung über eine noch auszuhandelnde dauerhafte Waffenruhe abhängig gemacht werden soll. Die Hamas lehnte diesen Vorschlag ab und verlangte, dass die im ursprünglichen Abkommen vorgesehene Phase zwei eingeleitet wird. Sie hat den Eindruck, dass der amerikanische Kompromiss darauf hinauslaufe, Israel zu erlauben, „sich den von ihm unterzeichneten Abkommen zu entziehen“.

„Angesichts der Weigerung der Hamas, den (von Herrn Witkoff vorgeschlagenen) Rahmen für die Fortsetzung der Verhandlungen zu akzeptieren“, hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu „entschieden, dass ab heute Morgen alle Waren- und Versorgungslieferungen in den Gazastreifen ausgesetzt werden“, gab sein Büro in einer Erklärung bekannt.

Einreise nach Gaza blockiert

„Israel wird keinen Waffenstillstand ohne die Freilassung unserer Geiseln akzeptieren“, hieß es in dem Text weiter, „und wenn die Hamas sich weiterhin weigert, wird es weitere Konsequenzen geben.“ – „Heute Morgen sind keine Lastwagen nach Gaza gekommen und es werden auch keine kommen“, bis auf weiteres, schrieb Netanjahus Sprecher Omer Dostri auf X. „Die Kolonnen von Lastwagen mit Waren, die derzeit auf dem Weg nach Gaza sind, kommen nur am Grenzübergang an, um festzustellen, dass er geschlossen und dass die Einreise verboten ist.“

Die Hamas verurteilte diese Entscheidung, die angesichts der katastrophalen Lage in dem kleinen belagerten Gebiet auf eine Unterbrechung der lebenswichtigen humanitären Hilfe hinausläuft, umgehend als „kleinliche Erpressung, Kriegsverbrechen und eklatante Verletzung des Waffenstillstandsabkommens“. Die islamistische Bewegung, die seit 2007 in Gaza an der Macht ist, forderte „die Vermittler und die internationale Gemeinschaft auf, Druck auf Israel auszuüben“, um „seine unmoralischen und strafenden Maßnahmen gegen mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen zu beenden“.

