Indien: Lokalregierung verhindert Marsch von Hindu-Aktivisten

Archivbild von 2020: Angriff auf Christen in einem Dorf in Chhattisgarh

Das Eingreifen der Regierung hat rechtsextreme Hindu-Aktivisten dazu gezwungen, einen geplanten Marsch abzubrechen und damit Befürchtungen über Angriffe auf christliche Dorfbewohner im ostindischen Bundesstaat Chhattisgarh zerstreut.

Lesen Sie auch 28/01/2025 Indien: Christen-Verhaftungen und Angriffe am Tag der Republik In Chhattisgarh sind am 26. Januar sieben Christen verhaftet worden, nachdem hinduistische Hardliner sie der Zwangskonversion beschuldigt hatten. Der Angriff auf eine christliche ...

Christen im ganzen Bundesstaat waren beunruhigt, nachdem Hindu-Aktivisten im vergangenen Monat in den sozialen Medien zu einem Marsch durch drei christliche Dörfer aufgerufen hatten, um den Schutz von Kühen zu fordern und Christen als Rindfleischesser anzugreifen.

Aadesh Soni, ein rechtsgerichteter Hindu, der beschuldigt wurde, solche gewalttätigen Aufrufe in den sozialen Medien veröffentlicht zu haben, wies die Anschuldigungen zurück. Er gab jedoch zu, zu dem Marsch aufgerufen zu haben. Vor einer Woche erklärte er gegenüber UCA News, dass der Marsch am 1. März stattfinden werde. Shivam Takur, ein Mitarbeiter von Soni, sagte jedoch am 3. März gegenüber UCA News, dass sie „die geplante Kundgebung abgesagt haben, da die Regierung unsere Forderungen akzeptiert hat“.

Takur sagte, die Regierung des Bundesstaates habe zugestimmt, Kühe in drei christlich dominierten Dörfern - Vishrampur, Janakpur und Ganeshpur - zu schützen, deren Bewohner beschuldigt wurden, das vom Hinduismus verehrte Tier für Rindfleisch zu schlachten. „Statt einer großen Kundgebung durch die Dörfer veranstalteten wir am 1. März in Raipur, der Hauptstadt des Bundesstaates, eine kleine symbolische Kundgebung“, sagte Takur am 3. März gegenüber UCA News.

Keine offizielle Erklärung

Sonis Petition an die Regierungen des Bundesstaates und des Bundes hatte die Schließung einer Anlage zur Lagerung von Tierknochen, die Aufhebung von Lizenzen für den Verkauf von Tieren, die Einrichtung eines Ausschusses zur Unterbindung des Kuhschmuggels und Maßnahmen gegen Personen, die in Kuhschmuggel und Kuhschlachtung verwickelt sind, gefordert. Die Regierung des Bundesstaates gab keine offizielle Erklärung darüber ab, ob sie eine von Sonis Forderungen akzeptiert oder ablehnt, und Beamte waren für eine Stellungnahme zu diesem Thema nicht zu erreichen.

Auch Soni war für ein Gespräch nicht erreichbar. Ein Mitarbeiter sagte, er habe für ein oder zwei Tage ein „Schweigegelübde“ abgelegt und werde während dieser Zeit mit niemandem sprechen. Der christliche Führer A. C. Michael lobte in Neu-Delhi die Bemühungen der Regierung, die Kundgebung zu verhindern und „die Sicherheit der christlichen Minderheiten“ zu gewährleisten. Es wird vermutet, dass die Landesregierung auf Anweisung der Nationalen Kommission für Minderheiten gehandelt hat, nachdem Michael an die Bundeskommission appelliert hatte.

Christen schützen

Das quasi-richterliche Bundesgremium, das die Interessen religiöser Minderheiten schützen soll, sagte, dass die Beiträge in den sozialen Medien - Video, Audio und Text - zusammen den Eindruck erweckten, dass die Organisatoren „eine Bewegung mobilisieren, um einen Völkermord an Christen zu begehen“. Sie forderte den Staat auf, die Christen zu schützen. Michael sagte, die christliche Gemeinschaft sei „immer noch nicht sicher, wer hinter einem solchen aufrührerischen Video“ stecke, das zu sexuellen Übergriffen und zur Ermordung von Christen aufrufe, „da Soni sich bereits davon distanziert hat.“

Ein Kirchenführer in Raipur, der nicht namentlich genannt werden wollte, sagte am 3. März gegenüber UCA News, trotz der Dementis: „Der Aufruf war sehr ernst, und die Hintermänner sollten bestraft werden, denn niemand sollte es wagen, so etwas noch einmal zu tun.“

Die pro-hinduistische Bharatiya Janata Party (BJP) von Premierminister Narendra Modi führt die Regierung in Chhattisgarh. Die BJP-unterstützenden Hindu-Gruppen stellen sich gegen die Christen und ihre Missionsarbeit in ihrem Versuch, Indien zu einer Hindu-Nation zu machen. Christliche Führungspersönlichkeiten sagen, dass sie seit der Machtübernahme der BJP vor einem Jahrzehnt vermehrt Gewalt von rechtsgerichteten Hindugruppen erlebt haben, wie zum Beispiel soziale Boykotte, Übergriffe und andere Formen der Bedrohung.

(ucan - mg)