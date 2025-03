Die Synagoge, in deren Nähe am Samstag 822.3.2025) die Attacke erfolgte (AFP or licensors)

Frankreich: Präsident Macron verurteilt Angriff auf Rabbiner

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen tätlichen Angriff auf den Rabbiner von Orléans verurteilt. „Ich spreche ihm, seinem Sohn und allen unseren jüdischen Mitbürgern meine Unterstützung und die der Nation aus", schrieb das Staatsoberhaupt am Sonntag in Sozialen Medien. Der Rabbiner und sein Sohn waren am Samstag angegriffen worden.

Lesen Sie auch 21/03/2025 Justita et Pax: Organisierte Kriminalität gesamteuropäische Herausforderung Auf die Gefahren durch organisierte Kriminalität und die damit verbundenen Herausforderungen für ganz Europa haben die europäischen Justitia et Pax-Kommissionen in einer ... „Antisemitismus ist ein Gift. Dagegen dürfen wir nie klein beigeben, weder mit Schweigen noch mit Untätigkeit", so Macron. Wie französische Medien berichten, war der Rabbiner von Orléans, Arié Engelberg, am Samstagmittag gemeinsam mit seinem neunjährigen Sohn auf dem Weg von der Synagoge nach Hause. Im Stadtzentrum wurden sie demnach von einem Mann attackiert, der Rabbiner erhielt Schläge und Tritte gegen Kopf und Schultern. Als ein anderer Passant eingreifen wollte, sei der Angreifer geflüchtet. Die Polizei nahm laut Berichten am Abend einen Verdächtigen fest. Dabei soll es sich um einen 16-jährigen Jungen handeln. (kap/kna - sst) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

