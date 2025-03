Eine Frau berührt bei einer AI Wirtschaftsveranstaltung in Shanghai im Februar 2025 eine Roboterhand. - Was erwarten Frauen von KI, wie gestalten sie KI? (AFP or licensors)

„Economy of Francesco“ stellt Frauen in der Wirtschaft vor

Frauen als Protagonisten wirtschaftlichen Denkens und wirtschaftlicher Praxis stehen im Zentrum eines Lesemarathons am Vorabend des Weltfrauentages. Die am 7. März im Netz zugängliche Veranstaltung wird vom Netzwerk „Economy of Francesco“ veranstaltet.

Der Lesemarathon sei Stimmen von Frauen gewidmet, „die das wirtschaftliche Denken und die wirtschaftliche Praxis geprägt, herausgefordert und neu gestaltet haben", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Die Lesung sei ein „Aufruf zum Nachdenken und Handeln, eine Einladung, die Welt durch eine andere Brille zu sehen und sich eine integrativere, gerechtere und nachhaltigere Wirtschaft vorzustellen". Als Wissenschaftlerinnen, Unternehmerinnen, Arbeiterinnen sowie „Pflegerinnen oder Gestalterinnen des Wandels" spielten Frauen seit langem eine entscheidende Rolle in der Welt der Wirtschaft, wird weiter erläutert. Durch Literatur, Forschung und gelebte Erfahrungen hätten sie das Verständnis von Arbeit, Wirtschaft, Pflege, Nachhaltigkeit und Finanzen geprägt. Für den Lesemarathon hat das Netzwerk Frauen mit unterschiedlichem Hintergrund ausgewählt, die Texte von Wirtschaftswissenschaftlerinnen, Schriftstellerinnen, Dichterinnen, alltägliche Erfahrungen von Frauen und deren Einsichten in aktuelle Herausforderungen und Hoffnungen für die Zukunft vortragen. In der Ankündigung wird die Veranstaltung als Ehrung des Weltfrauentages „durch die Kraft der Worte" ausgewiesen. Dabei spiele die Kraft des Geschichtenerzählens bei dem Erwirken von Veränderungen eine besondere Rolle. Eine Ärztin während der Corona-Pandemie Netznomadin Auf Initiative von Papst Franziskus Die Initiative „Economy of Francesco" wurde 2019 ins Leben gerufen, als Papst Franziskus junge Wirtschaftsfachleute, Vordenker im Unternehmensbereich und Pioniere des Nachhaltigkeitswandels aus der ganzen Welt einlud, das globale Wirtschaftssystem zu überdenken, inspiriert von den Werten des Heiligen Franz von Assisi: Fürsorge für die Schwächsten, Respekt für die Umwelt, Wirtschaft der Fürsorge. Seitdem hat sich die Initiative zu einem internationalen Netzwerk entwickelt, das sich für eine integrativere, gerechtere und nachhaltigere Wirtschaft einsetzt. Bei einem Kongress zur Mobilfunkindsutrie (pm – pr)

