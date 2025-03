Comece-Bischöfe

EU-Bischöfe beraten bei Rom mit Kardinal Parolin und Politik

Vom 26. bis 28. März werden sich die für die COMECE delegierten Bischöfe in Nemi bei Rom treffen. Thema soll die Einheit Europas ebenso wie dessen Verpflichtung als internationaler Akteur in Friedensfragen sein. Wie die COMECE am Montag mitteilte, werden auch der vatikanische Staatsekretär Parolin und italienische Politiker wie Mario Monti und Paolo Gentiloni teilnehmen.

„Vor dem Hintergrund des neuen institutionellen Zyklus der EU und der gegenwärtigen geopolitischen Turbulenzen", heißt es in dem Kommuniqué weiter, „werden die Bischöfe der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Union über die vielfältigen Herausforderungen nachdenken, die sich aus der gegenwärtigen globalen Instabilität und den Turbulenzen ergeben." Am Mittwoch, 26. März, begrüßt die Versammlung Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zu einem „Austausch über die Rolle der COMECE bei der Stärkung des europäischen Projekts, das in der Förderung des Friedens und der grundlegenden Menschenrechte wurzelt". Am Donnerstag, den 27. März, treffen die EU-Bischöfe Mario Monti, ehemaliger italienischer Ministerpräsident (2011-2013) und EU-Kommissar für den Binnenmarkt und Wettbewerb (1995-2004). Gemeinsam werden sie über die wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen nachdenken, vor denen die Europäische Union heute und in Zukunft steht. Durch die Heilige Pforte Am Nachmittag desselben Tages werden sich die Bischöfe den zahlreichen Pilgern anschließen, die aus der ganzen Welt nach Rom gekommen sind, um an den Feiern zum Heiligen Jahr teilzunehmen. Bei dieser Gelegenheit werden sie die Heilige Pforte durchschreiten und gemeinsam mit Erzbischof Paul Richard Gallagher, dem Sekretär für die Beziehungen zu den Staaten des Heiligen Stuhls, die Heilige Messe im Petersdom feiern. Nach der Messe werden die EU-Bischöfe Gelegenheit haben, mit dem Erzbischof und Martin Selmayr, dem Botschafter der Europäischen Union beim Heiligen Stuhl, über die Aussichten für einen gerechten und dauerhaften Frieden in Europa und seinen Nachbarländern zu diskutieren. Am Freitag, 28. März, wird die Versammlung Paolo Gentiloni, ebenfalls ehemaliger italienischer Ministerpräsident (2016-2018) und EU-Kommissar für Wirtschaft (2019-2023), treffen. Der Dialog wird sich auf die Rolle der EU in der Welt konzentrieren, mit Schwerpunkt auf wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und europäischer Verteidigung. (vatican news - cs)