China: Gebet für Papst Franziskus in Sheshan

Für eine Genesung von Papst Franziskus haben im Marienheiligtum von Sheshan der Bischof von Hongkong und der Bischof von Shanghai gemeinsam gebetet.

Lesen Sie auch 04/03/2025 Indien: Lokalregierung verhindert Marsch von Hindu-Aktivisten Das Eingreifen der Regierung hat rechtsextreme Hindu-Aktivisten dazu gezwungen, einen geplanten Marsch abzubrechen und damit Befürchtungen über Angriffe auf christliche ...

Laut Fides-Dienst wurde über den Besuch, der in der letzten Woche stattfand, im wöchentlichen Newsletter der Diözese Hongkong berichtet. Kardinal Stephen Chow Sau-yan von Hongkong und Bischof Shen Bin von Shanghai beteten demnach am 25. Februar in dem Marienheiligtum vor dem Bildnis der Muttergottes, das Papst Franziskus sehr am Herzen liegt, gemeinsam für die Gesundheit des Bischofs von Rom.

Gebet an die Muttergottes von Sheshan

Beide Bischöfe hätten gemeinsam mit der Gemeinde das von Papst Benedikt XVI. verfasste Gebet an die Muttergottes von Sheshan rezitiert, hieß es. Laut Kardinal Chow, der mit einer Delegation angereist war, war dies „eine ganz besondere Erfahrung“, die ihn sehr bewegt habe. Die Kirchenvertreter besuchten in Sheshan auch andere kirchliche Einrichtungen wie zum Beispiel das lokale Priesterseminar, die St. Ignatius-Kathedrale und die für die Jubiläums-Wallfahrt ausgewählten Kirchen. Der mehrtägige Besuch in Sheshan habe den Wunsch deutlich gemacht, gemeinsam „auf der Brücke des Dialogs und der Gemeinschaft“ zu gehen, wird in dem Bericht weiter hervorgehoben. Beide Bischöfe betonten jeweils die Bedeutung von Dialog und Zusammenarbeit zwischen Kirche und chinesischen Behörden.

Marienfrömmigkeit liegt Franziskus am Herzen

Papst Franziskus hat mehrfach auf die Verehrung der chinesischen Gläubigen für die Muttergottes von Sheshan verwiesen und zudem deutlich gemacht, er würde gerne nach China reisen, wo noch nie ein Papst war.

Der Heilige Stuhl und die Volksrepublik China unterhalten ein vorläufiges Abkommen über die gemeinsame Ernennung von Bischöfen. Es wurde 2018 geschlossen und 2020, 2022 sowie im Herbst 2024 um vier weitere Jahre verlängert.

(fides – pr)