König Charles besucht die Ausstellung „Soil: The World at Our Feet“ im Somerset House, London am 26.3.2025 - seinen für April geplanten Besuch im Vatikan verschob er

Britisches Königshaus: Besuch im Vatikan verschoben

Der britische König Charles III. hat seinen offiziell für April angekündigten Staatsbesuch im Vatikan bis auf Weiteres verschoben. Das teilte die königliche Familie in London über den offiziellen X-Kanal „The Royal Family" mit. Hintergrund ist demnach die längere Erholungsphase, die die Ärzte Papst Franziskus verordnet haben, der erst am Sonntag aus dem Gemelli-Klinikum in den Vatikan zurückgekommen war. Die Ärzte hatten vom Empfang von Besuchern abgeraten.