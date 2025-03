Afrikanischer Jakobsweg in spanischer Enklave Melilla eröffnet

„Pilger der Hoffnung" - dieses Motto hat Papst Franziskus für das Heilige Jahr 2025 gewählt. Wer sich dementsprechend als Pilger auf den Weg machen will, kann dies nun auch über eine neue Route des Jakobswegs.

Zu den historischen Pilgerwegen nach Santiago de Compostela durch verschiedene Regionen Europas gesellt sich seit dieser Woche auch eine afrikanische Route: Die Via Rusadir, die am Mittwoch in der an der marokkanischen Küste liegenden spanischen Enklave Melilla eröffnet wurde.

Wie das Portal „Religion Digital" berichtet, weist ein steinerner Wegweiser, der eigens aus Galicien nach Melilla gebracht und am Santiago-Tor im historischen Festungsviertel Melilla la Vieja aufgestellt wurde, den Weg. Die Jakobsmuschel ist darauf zu sehen - das Symbol des Pilgerwegs - und ein gelber Pfeil weist in Richtung der Santiago-Kapelle von Melilla. Eine Plakette gibt die Entfernung von exakt 972,09 Kilometern nach Santiago de Compostela an. Pilger, die sich auf die Vía Rusadir begeben, können den offiziellen Pilgerausweis seit Donnerstag im nahegelegenen Leuchtturm von Melilla la Vieja, dem Sitz der Stiftung Melilla Monumental, abstempeln lassen.

Erste offizielle Route außerhalb Europas

Die Vía Rusadir hebt sich als erste offizielle Jakobsweg-Route außerhalb Europas hervor. Sie verbindet Melilla mit den traditionellen Routen auf der Iberischen Halbinsel und betont die historischen und kulturellen Verbindungen zwischen Afrika und Spanien. Die Route führt Pilger über das Mittelmeer nach Andalusien, wo sie sich den klassischen Jakobswegen anschließen können. Die Eröffnung der Vía Rusadir fiel mit dem 250. Jahrestag des Endes der Belagerung von Melilla zusammen, einer historischen Schlacht, die als entscheidender Moment für die Verteidigung der Stadt gilt.

Der Jakobsweg (Camino de Santiago) umfasst eine Vielzahl historischer Pilgerrouten, die nach Santiago de Compostela führen. Zu den bekanntesten zählen der Camino Francés, der über die Pyrenäen von Frankreich nach Spanien führt, sowie der Camino del Norte, der entlang der spanischen Nordküste verläuft. Weitere bedeutende Routen sind der Camino Primitivo, der als ältester Jakobsweg gilt, und die Vía de la Plata, die aus dem Süden Spaniens nach Galicien führt.



(kap - sst)