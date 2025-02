ÖRK: Generalsekretär hofft auf gemeinsames Osterdatum

Mit Dankbarkeit hat der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), Pfarrer Jerry Pillay, die Stimmen führender Kirchenvertreter und Theologen vernommen, die sich für ein gemeinsames Osterdatum als Zeichen der christlichen Einheit aussprechen.

Dies erklärte Pillay in Reaktion auf den Aufruf von Papst Franziskus, der zum Abschluss der 58. Gebetswoche für die Einheit der Christen in der Basilika St. Paul vor den Mauern alle Christen dazu ermutigte, in dieser Frage Fortschritte zu erzielen.

Unmittelbar nach den Worten des Papstes sprach sich auch der Ökumenische Patriarch Bartholomaios vor dem Europarat in Straßburg für eine Fortsetzung der Gespräche mit Überzeugung aus. „Ihre wichtigen Äußerungen zu dieser dringenden Angelegenheit“, so Pfarrer Pillay, „stimmen weitgehend mit anderen Kirchenführern und Theologen überein, die die gleiche Bitte und den gleichen Wunsch nach einem gemeinsamen Osterdatum geäußert haben.“ Er betonte, dass diese Bestrebungen die grundlegende Vision der christlichen Einheit widerspiegelten, wie sie im Zentrum des Auftrags des ÖRK stehe: „dass alle eins seien in dem auferstandenen Christus“ (Joh 17,21).

Auf die Frage, ob auch die russisch-orthodoxe Kirche in diesen Prozess eingebunden werden könnte, antwortete Pillay: „Die Freude über eine Lösung wäre größer, wenn alle Kirchen beteiligt wären, auch die Moskauer Orthodoxe Kirche. Der Ökumenische Rat der Kirchen will Einheit, nicht Spaltung.“

Hintergrund

Der Wunsch nach einem einheitlichen Osterdatum hat eine lange Geschichte. Bereits im März 1997 fand in Aleppo, Syrien, eine Konsultation des Ökumenischen Rates der Kirchen und des Rates der Kirchen im Nahen Osten statt. Dort wurde die Erklärung „Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Osterdatum“ veröffentlicht, die einen bedeutenden Schritt in Richtung einer einheitlichen Osterfeier darstellte. Die aktuellen Äußerungen hochrangiger Kirchenvertreter zeigen, dass diese Debatte nach wie vor von großer Relevanz ist und die Hoffnung auf eine baldige Einigung wächst.

