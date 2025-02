Messe während der Pandemie (Archivbild) (ANSA)

USA: Wieder so viele Kirchenbesucher wie vor Corona

Eine Studie des Center for Applied Research in the Apostolate (CARA) an der Georgetown University zeigt, dass katholische Gläubige in den USA die Messen wieder auf dem gleichen Niveau wie vor Corona besuchen.

Lesen Sie auch 08/02/2025 USA: Freistellung Tausender USAID-Mitarbeiter gestoppt US-Präsident Donald Trump und sein Berater Tech-Milliardär Elon Musk wollen die US-Entwicklungshilfebehörde USAID auflösen. Ein Richter verhindert dies vorläufig. Vor der Pandemie ist nach der Pandemie – das gilt zumindest für die Teilnahme an Gottesdiensten in den amerikanischen katholischen Gemeinden, wie das katholische Forschungszentrum CARA herausfand. 24 Prozent der katholischen Gläubigen gehen demnach wieder persönlich zum Messbesuch in die Gemeinden, ergaben Umfragen und Auswertungen von Google Trends. Damit sei man wieder auf dem gleichen Niveau wie vor Corona. Während der Pandemie gingen durchschnittlich nur 15 Prozent der Gläubigen in die Kirchen. Weihnachten, Ostern und Aschermittwoch sind und waren besonders beliebt, zeigt die Statistik. Nicht gezählt werden Livestreams und TV-Übertragungen. Die „Dunkelziffer“ der Messebesucher dürfte also noch höher liegen. (pm - ms) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.