Südarabien: Pilgerschaft der Hoffnung im Heiligen Jahr

„Wir sind für das ewige Glück geschaffen“ , so der Vikar von Südarabien in einem Hirtenbrief über die Hoffnung an die katholische Gemeinschaft seines Vikariats zum Heiligen Jahr.

Lesen Sie auch 08/02/2025 Franziskus: Respekt, Zuneigung und Fürsorge für die Würde jedes Einzelnen Auch an diesem Samstag hat Papst Franziskus wegen seiner Bronchitis seine Gäste in seinem Domizil Casa Santa Marta empfangen. Unter anderen besuchte ihn das Exekutivkomitee des II. ...

Bischof Paolo Martinelli, Apostolischer Vikar von Südarabien, äußerte sich in einem Hirtenbrief an die katholischen Gemeinschaften seines Vikariats, das den Oman, den Jemen und die Vereinigten Arabischen Emirate umfasst. Anlässlich des Heiligen Jahres 2025 ruft er auf, Pilger der Hoffnung zu werden. „Ein Pilger geht durch die Mühen des Lebens in dem Wissen, dass Gott ihn niemals verlässt. Das Pilgerdasein erinnert uns daran, dass wir Migranten sind. Und wie ein Pilger ist auch ein Migrant immer auf dem Weg“.

Die katholische Gemeinschaft in Südarabien lebe in diesem Teil der Welt weit weg von ihren Heimatländern. „Wir sind eine Kirche der Migranten, die aus über hundert verschiedenen Nationen stammen. Unser Leben hier hängt von vielen Umständen ab, die sich unserer Kontrolle entziehen. Aber gerade in diesen Situationen sind wir aufgerufen, mit größerer Leidenschaft die Rolle der Pilger der Hoffnung zu leben“, schreibt der Bischof. Damit zitiert er die Nummer 13 der Bulle Spes non confundit, in der der Papst „Zeichen der Hoffnung auch für die Migranten fordert, die ihre Heimat auf der Suche nach einem besseren Leben für sich und ihre Familien verlassen. Ihre Erwartungen dürfen nicht durch Vorurteile und Ablehnung enttäuscht werden“.

Martinelli weist darauf hin, dass das Migrantendasein immer auch den Schmerz der Abwesenheit von Familien mit sich bringt. Er bemerkt: „Auch wenn wir hier viel Hilfe erhalten, können wir nicht alles haben, was wir in unseren Herkunftsländern hatten“, und macht damit „die Vergänglichkeit des Lebens“ allen bewusst.

„Wir sind für das ewige Glück geschaffen“

„Ich lade euch ein, eure Realität als Migranten in diesem arabischen Land als Teil eurer Pilgerreise zum Himmelreich zu leben, die ständig von der christlichen Hoffnung getragen wird. Wir sind für das ewige Glück geschaffen; lassen wir uns nicht von vorübergehenden Gütern täuschen“.

Martinelli erinnert zudem daran, dass in diesem Jahr der 1700. Jahrestag des Konzils von Nizäa begangen wird, auf dem „das Glaubensbekenntnis, das wir jeden Sonntag sprechen, festgelegt wurde. Es wird noch heute von allen christlichen Kirchen und Konfessionen anerkannt. Das Gedenken an das Glaubensbekenntnis fordert uns auf, uns für die Förderung der Einheit aller Christen einzusetzen“.

Zum Abschluss seines Hirtenbriefs ruft er zur aktiven Teilnahme an den kirchlichen Veranstaltungen im Vikariat auf: „Ich lade Sie ein, dieses Heilige Jahr der Hoffnung mit Elan zu leben. Ich ermutige Sie, an den Veranstaltungen unseres Vikariats teilzunehmen, insbesondere an den Jubiläumskirchen und an den in Rom geplanten internationalen Veranstaltungen“.

(fides - ms)