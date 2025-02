Flüchtlingslager in Somalia (Archivbild)

WELT Armut

uno

Somalia

Entwicklung

Solidarität

Somalia: UN warnen vor Hungerkrise

Die Vereinten Nationen rechnen in Somalia mit 4,4 Millionen Hungernden in diesem Frühjahr. Nötige Gelder für humanitäre Hilfe fehlen. Der Staat am Horn von Afrika gilt jetzt schon als fragilster der Welt.

Lesen Sie auch 24/02/2025 Katholische Kirche in Ghana: Bildungspolitik in der Krise Katholische Bischöfe machen auf schwerwiegende Mängel in der Bildungszusammenarbeit zwischen staatlichen Behörden und der katholischen Kirche aufmerksam. Personalentscheidungen und ... Als Gründe für die Hungerkrise nannte die Welternährungsorganisation FAO am Mittwoch in Rom sich verschlimmernde Dürre, unregelmäßige Regenfälle und den anhaltenden Konflikt in dem ostafrikanischen Land. Besonders betroffen seien Bauernfamilien mit geringen Erträgen, die ihre Vorräte aufgebraucht hätten, Binnenvertriebene und kleine Viehzüchter. Akute Finanzierungsengpässe hätten dazu geführt, dass wichtige Programme gekürzt oder gestrichen worden seien, so die UN-Organisation. Der Bedarf für humanitäre Hilfe in Somalia liege für das laufende Jahr bei 1,42 Milliarden US-Dollar (1,35 Milliarden Euro). Davon seien derzeit nur 12,4 Prozent finanziert. Bis Jahresende werden nach Schätzung der FAO 1,7 Millionen Kinder unter fünf Jahren von akuter Unterernährung bedroht sein, 466.000 von ihnen schwer - ein Anstieg um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr.Somalia nimmt in der Liste der fragilsten Staaten der Welt den Spitzenplatz ein, noch vor Sudan und dem Südsudan. Bereits 2022 hatte eine schwere Dürre das Land an den Rand einer Hungerkatastrophe gedrängt. Tausende Menschen starben (kna - sst) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen Armut

uno

Somalia

Entwicklung

Solidarität