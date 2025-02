Patriarch Bartholomaios schreibt krankem Papst persönlichen Brief

Bartholomaios I., Ökumenischer Patriarch von Konstantinopel, hat Papst Franziskus einen „herzlichen, brüderlichen Brief“ übersandt. Das berichtete am Donnerstag das Portal „OrthodoxTimes“ unter Verwies auf Angaben des Patriarchats in Konstantinopel.

Demnach wünscht der Patriarch dem schwer erkrankten Papst eine rasche und vollständige Genesung, damit er seine Aufgaben bald wieder vollumfänglich wahrnehmen kann.

Bartholomaios überreichte seinen handgeschriebenen Brief persönlich an Kardinal George Koovakad. Der Reisemarschall des Papstes hielt sich in den vergangenen Tagen mit einer Vatikan-Delegation vor Ort in Istanbul auf, um den anvisierten Besuch des Papstes in der Türkei im Frühjahr vorzubereiten.

Der Besuch des Papstes bzw. die Feierlichkeiten sollen dem Vernehmen nach rund um den 24. Mai stattfinden, vonseiten des Vatikan gibt es bislang allerdings noch keine offizielle Bestätigung, dass der Besuch überhaupt stattfindet. Papst Franziskus hat allerdings mehrmals persönlich bekundet, dass er unbedingt nach Nicäa reisen möchte.

